Ordu’da trafik kazası: 1 yaralı

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Ordu’nun Kumru ilçesinde bir mahalle muhtarı, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Yemişken Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Ergen Mahallesi Muhtarı Fahrettin T. idaresindeki 11 AN 004 plakalı hafif ticari araç, virajda sürücünün kontrolünden çıkarak, fındık bahçesine devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, hafif yaralanan sürücüyü alarak, Kumru Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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