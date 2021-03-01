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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da trafik kazası: 1 yaralı

İHA

Ordu’da trafik kazası: 1 yaralı

Ordu’nun Kumru ilçesinde bir mahalle muhtarı, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Yemişken Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Ergen Mahallesi Muhtarı Fahrettin T. idaresindeki 11 AN 004 plakalı hafif ticari araç, virajda sürücünün kontrolünden çıkarak, fındık bahçesine devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, hafif yaralanan sürücüyü alarak, Kumru Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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