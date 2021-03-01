Ordu’da iki günlük kısıtlamaya uymayanlara 550 bin lira ceza yazıldı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 26 Şubat 2021 Cuma günü saat 21.00 ile 1 Mart 2021 Pazartesi günü saat 05.00 arasında yapılan Kovid19 kontrol ve denetimlerine ilişkin verileri açıkladı. Emniyet ve jandarma bölgesinde toplam 8 bin 289 kişinin kontrolünün yapıldığını belirten Vali Tuncay Sonel, kontrol edilen şahıslardan 20 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan dolayı, 302 kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden dolayı idari işlem yapılarak, 515 bin TL idari para cezası uygulandığını söyledi. Aynı süre içerisinde 600 iş yerinin de denetlendiğini belirten Vali Sonel, yasaklara uymayan 1 iş yerine 3 bin 180 TL idari para cezası tatbik edildiğini kaydetti. 5 bin 84 aracın da kontrol edildiğini ifade eden Vali Sonel, kurallara uymayan 71 araca 32 bin 15 TL para cezası kesildiğini söyledi. Hafta sonu yapılan kontrol ve denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden toplam 374 kişi, iş yeri ve araca toplamda 550 bin 345 TL idari para cezası uygulandığını ifade etti.

Ordu ili genelinde 278 ekip ve 610 emniyet ve jandarma personeli ile kontrol ve denetim faaliyetlerinin yürütüldüğünü vurgulayan Vali Sonel, etkin bir denetim faaliyeti gerçekleştiren güvenlik birimlerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.