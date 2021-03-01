Ordu’da ihtiyaç sahiplerini yardım eli

Ordu Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar arasındaki sosyal ve ekonomik adaletsizlikleri azaltmak amacıyla ihtiyaç sahibi haneleri belirleyerek ayni ve nakdi yardımlarını kesintisiz ulaştırıyor.

Ev eşyası, sıcak yemek, kıyafet, gıda ve hijyen paketi, yakacak, tekerlekli sandalye gibi yardımlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, toplumun imkanları ölçüsünde vatandaşların refah seviyesini yükseltiyor, Orduluların gönüllerini kazanıyor.

Tek isteklerinin sofrası boş kalan, evi ısınmayan, yatacak bir yatağı bile olmayan tek bir vatandaşın kalmaması olduğunu kaydeden Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, “Her gün düzenli olarak ekiplerimizle ihtiyaç sahibi hanelerimize sıcak yemek ulaştırırken belirli aralıklarla da gıda paketi, hijyen paketi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aynı zamanda ihtiyaç duydukları dolap, baza, çamaşır ve bulaşık makinası, beşik, sabo gibi ev eşyalarını da karşılayarak yaşam kalitelerini mümkün olduğunca yükseltmeye çalışıyoruz” dedi.

Daire Başkanı Bilkay şöyle konuştu:

“İhtiyaçlarını tespit ettiğimiz vatandaşlarımızın gereksinimlerini karşılıyor ve onlara daha iyi bir yaşam kalitesi sunuyoruz. Her gün düzenli olarak ekiplerimizle ihtiyaç sahibi hanelerimize sıcak yemek ulaştırırken belirli aralıklarla da gıda paketi, hijyen paketi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aynı zamanda ihtiyaç duydukları dolap, baza, çamaşır ve bulaşık makinası, beşik, soba gibi ev eşyalarını da karşılayarak yaşam kalitelerini mümkün olduğunca yükseltmeye çalışıyoruz. Pandeminin de vermiş olduğu sıkıntıları giderecek çalışmalarla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine ve karantinada olan mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza gerekli duydukları her ihtiyacını götürüyoruz. Bizim tek isteğimiz sofrası boş kalan, evi ısınmayan, yatacak bir yatağı bile olmayan tek bir vatandaşımızın dahi kalmaması. Bu gayretle gerçek ihtiyaç sahiplerine kesintisiz yardımlarımızı ulaştırmak için çalışıyoruz.”

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