Ordu’da 107 bin kişi aşı yaptırdı Ordu Vali Tuncay Sonel: “Vaka sayısı artış gösteren ilçelerimize baktığımızda, genel olarak hane ve iş yeri temaslısı olduğu görüyoruz”

Ordu Vali Tuncay Sonel, il genelinde korona virüs vakalarında bazı ilçelerde artarken bazı ilçelerde azalma olduğunu belirtti. Vali Sonel, “Vaka sayısı artış gösteren ilçelerimize baktığımızda, genel olarak hane ve işyeri temaslısı olduğu görüyoruz” dedi.

Her hafta Pazartesi günleri yapılan Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı sonrasında açıklamakta yapan Vali Sonel, “İlimizin son bir haftalık Kovid19 verilerine baktığımızda, bazı ilçelerimizdeki vaka sayılarında düşüş, bazı ilçelerimizin vaka sayılarında ise bir artış olduğunu görüyoruz. Vaka sayısı artış gösteren ilçelerimize baktığımızda, genel olarak hane ve işyeri temaslısı olduğu görüyoruz” diye konuştu.

İl genelinde vaka sayılarının azaltılması için alınan tedbirleri ve kararları titizlikle uyguladıklarını kaydeden Vali Sonel, “Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gün ve saatlerde etkin bir denetim yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ve kuralları ihlal eden toplam 374 kişi, işyeri ve araca 550 TL idari para cezası uyguladık. Toplu taşımanın yapıldığı araçlara binerken ve fazla sayıda personel çalıştıran işletmelere girişlerde HES kodu sorgulamasının yapılmasını da denetleyeceğiz. Alınan tedbirleri, kararları ve kuralları ihlal edenlere gerekli yaptırımı uygulayacağız” ifadelerinde bulundu.



“Hastane kapasitesi ve aşılamada iyi durumdayız”

İl genelindeki hastanelerin servis, yoğun bakım ve mekanik ventilatör doluluk oranlarının iyi durumda olduğunun memnuniyet verici olduğunu ifade eden Vali Sonel, “Hastanelerimizdeki servis doluluk oranı yüzde 47.5, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.5, mekanik ventilatör doluluk oranı yüzde 32 seviyesindedir. Günlük bazen 3 bini bulan Kovid19 testi yapılmaktadır. Bunun sonucunda da pozitif vakalara daha erken aşamada ulaşıp, gereken ilaç tedavisi sağlık çalışanlarımıza takibi yapılarak uygulanıyor. Bu durum da vakaların hafif semptomlarla hastalığı geçirmesini sağlıyor. Aşılama çalışmalarında da iyi durumdayız. Bugüne kadar 88 bin 26 birinci doz aşı, 19 bin 977 ikinci doz aşı olmak üzere toplamda 107 bin 803 aşı yapılmış durumdadır” diye konuştu.

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