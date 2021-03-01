Yolda bulup `gök taşı´ olduğunu iddia ettiği taşı satışa çıkardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yolda bulup `gök taşı´ olduğunu iddia ettiği taşı satışa çıkardı

DHA

Yolda bulup `gök taşı´ olduğunu iddia ettiği taşı satışa çıkardı


Nurcan ŞANLI/FATSA (Ordu), (DHA)ORDU´nun Fatsa ilçesinde yaşayan Yaşar Aktaş, yol kenarında bulduğu siyah taşı, `gök taşı´ olduğunu iddia ederek satışa çıkardı. Aktaş, Doğu Karadeniz'de pek çok ilde önceki gün görülen gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık huzmesi görüldüğünü anımsatıp, taşın `gök taşı´ olduğunu savundu.
Doğu Karadeniz´de Ordu, Samsun, Trabzon, Giresun´un yanı sıra Yozgat, Çorum, Çankırı, Tokat, Kayseri, Kırıkkale ve Ankara illerinde önceki gün saat 23.57´de gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık huzmesi heyecan yarattı. Bazı bölgelerde gökyüzü bir anda ışık huzmesi ile aydınlandı. Birçok kişinin gök taşı düşmesi ve şimşek çakması olarak da değerlendirdiği doğa olayı, sosyal medyada görüntülerin yer almasıyla gündeme oturdu. Birçok ilin semalılarında görülen doğa olayı güvenlik ve cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. 
Ordu´nun Fatsa ilçesinde yaşayan Yaşar Aktaş da, görülen doğa olayı sonrası yaklaşık 300 gram ağırlığında gök taşı bulduğunu iddia etti. Bölgeye giderek arama yaptığını, kendisinin mıknatısa tutunan bir taş bulduğunu ve bunun gök taşı olduğunu ileri süren Aktaş, arama yaptığı bölgede ağır bir demir kaynağı yapılmış gibi bir koku olduğunu söyledi. Aktaş, "Cumartesi günü gökten sanki havai fişek gibi yeşil renkte ateş düşer gibi oldu. Sonrasında o cisim yere düştü. Gece vakti olduğu için cismin düştüğünü düşündüğüm yere gidemedim. Sabah erken saatte o bölgeye doğru arayarak yürümeye başladım. Yolun kenarındaki bir taş dikkatimi çekti. Taşı alarak inceledim. Daha sonra eve getirdim. Taşın mıknatısa tutunduğunu gördüm. Bilim insanlarına fotoğraflarını yolladım. Ben cismin göktaşı olabileceğini düşünüyorum" dedi.
İNTERNETTE SATIŞA ÇIKARTTI
Taşı internette satışa koyduğunu da kaydeden Aktaş, "Trabzon'da bu işi yapan insanlar, yapılan analizler sonucu gerçek çıkması anlamında, küçük olan parçasının dahi 20 bin dolar civarında paralar edebileceğini söyledi. Ben de bunun üzerine taşı internet üzerinden satmak istiyorum ve ilana koydum. Bazı kişiler almak için teklif verdi" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Fatsa Nurcan ŞANLI
2021-03-01 15:59:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’da 107 bin kişi aşı yaptırdı Ordu Vali Tuncay Sonel: “Vaka sayısı artış gösteren ilçelerimize baktığımızda, genel olarak hane ve iş yeri temaslısı olduğu görüyoruz”
YEREL HABERLER Ordu’da 107 bin kişi aşı yaptırdı Ordu Vali Tuncay ...
Altınordu’da sokak ve caddeler modern görünüme kavuşuyor
YEREL HABERLER Altınordu’da sokak ve caddeler modern görünüme ...
Ordu’da ihtiyaç sahiplerini yardım eli
YEREL HABERLER Ordu’da ihtiyaç sahiplerini yardım eli
Ordu’da iki günlük kısıtlamaya uymayanlara 550 bin lira ceza
YEREL HABERLER Ordu’da iki günlük kısıtlamaya uymayanlara 550 bin ...
Ordu’da baharın ilk gününde kar sürprizi
YEREL HABERLER Ordu’da baharın ilk gününde kar sürprizi
Ordu’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Ordu’da trafik kazası: 1 yaralı
Ordu'da fuhuş operasyonuna 7 tutuklama
YEREL HABERLER Ordu'da fuhuş operasyonuna 7 tutuklama
Ordu’daki fuhuş operasyonunda 7 tutuklama
YEREL HABERLER Ordu’daki fuhuş operasyonunda 7 tutuklama
Gökyüzündeki parlama sonrası göktaşı bulduğunu iddia etti Ordulu Yaşar Aktaş: “Bu taşı gökyüzündeki parlamadan sonra buldum, mıknatıs tutuyor”
YEREL HABERLER Gökyüzündeki parlama sonrası göktaşı bulduğunu iddia ...
Karantinadaki mahallelilere Altınordu Belediyesi’nden yardım
YEREL HABERLER Karantinadaki mahallelilere Altınordu Belediyesi’nden ...
Ordu'da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Ordu'da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı
Ordu´da fuhuş operasyonu: 12 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Ordu´da fuhuş operasyonu: 12 şüpheli adliyede
Sebze yüklü tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Sebze yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Ordu'da TIR devrildi, sebze- meyveler yola saçıldı
YEREL HABERLER Ordu'da TIR devrildi, sebze- meyveler yola saçıldı
Fındık bahçesinde başına ağaç düşen yaşlı adam öldü
YEREL HABERLER Fındık bahçesinde başına ağaç düşen yaşlı adam öldü
Mutant virüsün görüldüğü Ordu'da sessizlik hakim
YEREL HABERLER Mutant virüsün görüldüğü Ordu'da sessizlik hakim
Ağaç kesiminde görünmez kaza: 1 ölü Üzerine kesilen ağacın kırdığı ağaç düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ağaç kesiminde görünmez kaza: 1 ölü Üzerine kesilen ...
Uzman çavuş, sobadan sızan gazdan zehirlenip öldü
YEREL HABERLER Uzman çavuş, sobadan sızan gazdan zehirlenip öldü
Emniyet ekiplerinden sıkı denetim
YEREL HABERLER Emniyet ekiplerinden sıkı denetim
Ordu’da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Ordu’da bir mahalle karantinaya alındı
Ordu´da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Ordu´da bir mahalle karantinaya alındı
Hastalanan köpeğini sırtında veterinere götüren Cemre´ye destek
YEREL HABERLER Hastalanan köpeğini sırtında veterinere götüren ...
Karantinadaki mahallelere büyükşehir desteği
YEREL HABERLER Karantinadaki mahallelere büyükşehir desteği
Otomobilin ezdiği yavru köpeğe müdahale eden esnaf: Vicdanım bırakmaya elvermedi
YEREL HABERLER Otomobilin ezdiği yavru köpeğe müdahale eden esnaf: ...