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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dişindeki apse az kalsın öldürüyordu

İHA

Dişindeki apse az kalsın öldürüyordu

Ordu’da 59 yaşındaki İhsan Sağra, dişindeki apseyi ‘kendiliğinden geçer’ diye önemsemeyince kendini ameliyat masasında buldu. Ameliyatın ardından bir ay solunum cihazına bağlı yoğun bakımda kalan Sağra, doktorların hassas tedavisi sonrası hayata tutundu.
Ordu’da yaşayan 59 yaşındaki İhsan Sağra’nın dişinde 1 hafta önce ağrı başladı. Çoğu kişinin yaptığı gibi pandeminin de verdiği tedirginlik ile “kendiliğinden geçer” diye beklemek istedi. Ağrı kesici içen hasta, ağrıyan bölgeye düzenli buz tedavisi uygulasa da geceleri ağrısı nedeniyle uyuyamadı. 1 hafta kadar bekleyen Sağra’nın ağrıları gün geçtikçe şiddetlenince sonunda şehirdeki bir diş kliniğine gitti. Ancak buradaki diş hekimleri dişinde apse (iltihap) oluştuğunu, apseli halde bu dişi çekemeyeceklerini söyleyerek Sağra’yı evinde geri gönderdi. Ancak ağrıları dayanılmaz olan ve boyun bölgesinde de şişlik oluşmaya başlayınca soluğu Medical Park Ordu Hastanesi’nde aldı. Sağra’nın Kulak Burun Boğaz Polikliniği’nde yapılan tetkikleri sonrası apse yüzünden vücudunda ciddi enfeksiyon oluştuğu, bu enfeksiyonun da kafa tabanına ve akciğerine yayıldığı görüldü. Hasta Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ahmet Yılmaz’ın acil olarak gerçekleştirdiği ameliyat ve tedavi sonrası sağlığına kavuştu.

Diş apsesi öldürür
Uyguladıkları tedavi hakkında bilgilendirmede bulunan Medical Park Ordu Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Yılmaz şunları söyledi:
“Hastamız 59 yaşında bize boynunda şişlik ve ağrı şikâyeti ile geldi. İlk geldiğinde konuşmakta bile güçlük çekiyor ve uykusuzluktan yorgun görünüyordu. 1 hafta önce diş ağrısı olmuş ve geçer diye beklemiş, ihmal ettiğinden dişinde apse oluşmuş. Yaptığımız tahlil ve tetkikler sonrası tüm boynunu tutan, akciğere ve kafa tabanına uzanan bir apse olduğunu gördük. Hastamızı acil olarak ameliyata aldık. Boyun bölgesini açarak oluşan apseyi boşalttık, apseli dokuları çıkarttık. Bu arada diş hekimimiz Dt. Samet Akbaş da ameliyat esnasında dişini çekti. Hastamızın boynunu açık bırakarak yaklaşık 1 ay yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olarak takip ettik. Boynuna günlük pansuman yaptık. Uyguladığımız tedavi sonrası servise çıkarttık. Bir müddet serviste takip ederek tekrar kontrole gelmek üzere taburcu ettik.”
Diş apsesi hafife alınmayacak kadar ciddi bir rahatsızlık olduğunu da sözlerine ekleyen Opr. Dr. Ahmet Yılmaz, “Beyne yakın olduğu için apse tedavi edilmezse beyinde hasar oluşabilir ve tedavide geç kalınırsa iltihap kana karışıp ölümle sonuçlanabilir. Hastamızdakine benzer şikâyetlerle hastaneye başvuran çoğunluğunun hayatını kaybettiğini biliyoruz. Bu nedenle diş ağrısı ve diş apsesi ihmal edilmemesi gereken ciddi bir rahatsızlıktır” ifadelerini kullandı.

“Ameliyatı oldum, gözümü açtığımda 1 ay geçmişti”
Bir diş ağrısının insan hayatını ne derecede tehlikeye soktuğunun en önemli göstergesi olan 59 yaşındaki İhsan Sağra geçirdiği rahatsızlığı şöyle anlattı: “1 haftadır diş ağrım vardı. Bir müddet geçmesini bekledim. Ağrı şiddetlenince doktora gittim. Bana apse yaptığını ve apseli bir şekilde dişi çekemeyeceğini söylediler ve beni eve gönderdiler. Eve geldiğimde daha da kötüleştim. Ateşim çıktı, boynum şişti ve yemek yememeye başladım. Konuşamıyor, ağzımı bile açamıyordum. Daha sonra Medical Park Odu Hastanesi’ne başvurdum. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ahmet Yılmaz ile görüştüm. Dişimdeki apsenin vücuduma yayıldığını, vücudumda ciddi hasarlara yol açtığını ve bir an önce ameliyat olmam gerektiğini aksi takdirde hayati tehlikem olduğunu söyledi. Ameliyatımı oldum, gözümü açtığımda 1 ay geçmişti. Ağrıyan bir dişin beni böyle büyük bir ameliyata sürükleyeceğini hiç düşünemezdim. Hiçbir hastalığın ihmal edilmemesi gerektiğini anladım. Doktorum Ahmet Yılmaz’a beni hayata döndürdüğü için teşekkür ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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