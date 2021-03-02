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İBB Başkanı İmamoğlu hakkında 'hapis' cezası istemi "Vali itlik yapmıştır" ifadesine 6 aydan 2 yıla hapis istemi

İHA

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında 'hapis' cezası istemi "Vali itlik yapmıştır" ifadesine 6 aydan 2 yıla hapis istemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın altıncı duruşması görüldü. Duruşmada İmamoğlu hakkında, 'hakaret ve küfür ettiği' gerekçesiyle hapis cezası verilmesi talep edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 Haziran tarihinde İstanbul'a dönüş için gittiği OrduGiresun Havalimanı'nda yaşanan ‘VIP' tartışması sırasında, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği öne sürülmüş, Ordu Valiliğince İmamoğlu hakkında dava açılmıştı.

'Ses kısıklığı' nedeniyle yanlış anlaşıldığı iddiası
Bugün Ordu 4. Asliye Mahkemesi’nde görülen altıncı davada, tanıklar dinlendi. Tanık sıfatında bulunan Ordu’nun Gülyalı ilçesi Belediye Başkanı Ulaş Tepe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun miting sonrası belediyeyi ziyaret ettiğini ve yorgun olduğunu, olay sırasında da kendisinin yanında bulunduğunu söyledi. Tepe, "Vali itlik yapmıştır" ifadesinin aslının "Vali basitlik yapmıştır" olduğunu, ses kısılmasından dolayı yanlış anlaşılma olduğunu öne sürdü.
İmamoğlu’nun yakın koruması olan tanık Mustafa Akın da, yoğun bir tempo ile süren mitingler sonrası yaşanan ses kısıklığından dolayı ifadelerin yanlış anlaşıldığını iddia etti.

Savcılık mütalaası talebi: 'Hapis cezası ve kamu haklarından da yoksun bırakılması'
Savcılık makamınca sunulan mütalaada, “Halen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan sanık Ekrem İmamoğlu’nun seçim çalışmaları nedeniyle Karadeniz Bölgesi’ne geldiği, 5 Haziran 2019 günü ise Ordu iline geldiği ve aynı gün saat 22.20 sıralarında Ordu ilinden ayrılmak üzere OrduGiresun Havalimanı’na gelerek, VIP salonundan geçmek istediği, VIP salonundan geçmesine izin verilmemesi üzerine olay tarihinde Ordu Valisi olarak görev yapan Seddar Yavuz’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada, dosya içerisinde mevcut televizyon kanallarından alınan görüntülerde sanık Ekrem İmamoğlu'nun olay yerinde bulunan ve dosya kapsamında dinlenen bir kısım tanıklara hitaben 'vali itlik yapmıştır, aynen iletin vali itlik yapmıştır' şeklinde söz söylemek suretiyle Seddar Yavuz'a gıyabında ve olay yerinde bulunan tanıklarla ihtilat ederek hakarette bulunduğu ve bu şekilde üzerine atılı kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçunu işlediği anlaşılmakla sanık Ekrem İmamoğlu'nun TCK'nın 125/1, 125/3a, 125/4 maddeleri gereğince cezalandırılmasına, sanığın hapis cezası ile mahkumiyeti halinde TCK'nın 53/1 maddesinde yazılı bulunan hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi talep ve mütalaa olunur" denildi. Mütalaada talep edilen cezanın, 6 aydan 2 yıla karşılık geldiği öğrenildi.
İmamoğlu’nun avukatı ek süre talep ederken, mahkeme ertelendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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