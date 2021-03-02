Ordu’da sürücülere kırmızı ışık ve hız cezası

Ordu’da son bir hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinde en çok ceza 'kırmızı ışık ihlali' ve 'hız sınırını aşan' sürücülere kesildi.

2228 Şubat tarihleri arasında il genelinde polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 21 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 24 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 13 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 150 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 675 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 32 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 3 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 7 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı. Denetimlerde toplam 11 bin 336 araç kontrol edilirken bin 892 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu’nun muhtelif maddelerinden işlem yapıldı. Denetimlerde ayrıca 72 araç trafikten men edilirken 21 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

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