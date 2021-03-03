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"Ben bu suçlamayla yaşayamam" yazılı not bırakıp intihar etti

İHA

"Ben bu suçlamayla yaşayamam" yazılı not bırakıp intihar etti

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişi, "Ben bu suçlamayla yaşayamam" yazılı bir not bırakıp intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Ünye'nin Ortayılmazlar Mahallesi Türbe Caddesindeki evinde tek başına kaldığı öğrenilen Ahmet Uysal (67), elektrik kablosuyla kendini asarak intihar etti. Olay, komşular tarafından emniyet güçlerine kayıp ihbarı verilmesiyle ortaya çıktı. Eve gelen ekipler, Uysal'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

"Ölüm sebebim oldunuz"
İntihar eden şahsın bıraktığı notta ise, "Ben bu suçlamayla yaşayamam. Beni öldürdünüz. Böyle bir şey nasıl olur. Bana öyle bir iftira attınız ki bu acıyla fazla yaşayamam. Yaşama son veriyorum. Boş yere suçladınız. Ben bunu hak etmedim. Ölüm sebebim oldunuz" yazdığı görüldü.
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ederken, yaşlı adamın cansız bedeni yapılan ilk incelemelerin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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