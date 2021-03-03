Hamsi kırmızı etle yarışıyor: Fiyatı 40 lira

Karadeniz açıklarında az miktarda avlanılan hamsinin kilogramı 40 liraya kadar yükseldi.

Denizlerde av yasağının sona ermesine 2 aydan az bir süre kalırken, tezgahlarda ise en çok tercih edilen balıkların başında mezgit yer alıyor. Geçen haftalarda 35 liraya kadar yükselen mezgit, havaların ısınması ile birlikte 20 liraya kadar geriledi. Balık fiyatlarında genel olarak görülen düşüş, hamsi balığında ise etkili olmadı. Kilogramı 40 liradan satılan balığı, insanlar özlem duyduğu için az da olsa rağbet görse de, 5560 lira arasında satılan kemiksiz kırmızı etin fiyatına yaklaştı.



“Mezgit 20, hamsi 40 lira”

Ordulu balıkçı Aziz Ceylan, tezgahlarda en çok ucuz balıkların talep gördüğünü ifade ederek, hamsiye özlem duyanların fiyatını göz önünde bulundurarak aldıklarını söyledi. Ceylan, “Havaların düzelmesi ile birlikte tezgahlarda fiyatlar normale döndü. Şu anda mezgit balığı 20 lira ancak hamsi balığı aldı başını gitti, 40 liraya yükseldi. Vatandaş şimdi 40 liraya hamsi yerine diğer balıklardan yemeyi tercih ediyor. Talep var ama en ucuz balıklara talep var. Vatandaşlarda pandemi döneminde alım gücü zayıf olduğu için uygun fiyatlı olanlara yöneliyor. Hamsiye fiyattan dolayı değil de özlemden dolayı talep az da olsa var. İnsanlar hamsiye kavuştu, kimisi de fiyatına bakmıyor” dedi.

Öte yandan tezgahlarda mezgit 20, istavrit 30, sarıkanat 60, barbun 35, sargan 40, kefal 25, somon 40, tirsi 25, levrek ve çipura 50 ve kalkan balığının kilosu da 150 liradan satılıyor.

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