3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 - Edirne Belediyespor: 0

Misli.com 3. Lig 1. Grup maçında Fatsa Belediyespor, sahasında Edirne Belediyespor’u 10 mağlup etti.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Burak Kaplan xx, Süleyman Yavaşoğlu xx, Selim Şensöz xx
Fatsa Belediyespor: Ömür can xx, Gökhan xx, Gökhan Açıkgöz xx, Mehmet Seçme xx (Sebahattin dk. 90 ?), Ahmet xx (İsmail dk. 70 x), Emre Usta xx, Yeldar x, Muhammet Burak xx, Ahmet Mümin xx ((Fatih Arat dk. 69 xxx) (Enver Yıldız dk. 79 x)), Tevfik Doğukan x
Edirne Belediyespor: Enes x, Alperen x, Anıl x (Ümitcan dk. 62 x), Oğuzhan xx, Uğur x (Enis dk. 62 x), Ahmet x, Koray x, Hasan Gündoğdu xx (Hasan dk. 79 x), Ferdi x, Cihad x, Mehmet Mustafa x
Gol: Fatih Arat (dk. 70) (Fatsa Belediyespor)
Sarı kartlar: Gökhan Günel, Enver Yıldız (Fatsa Belediyespor), Ferdi, Oğuzhan, Anıl, Cihad (Edirne Belediyespor)
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