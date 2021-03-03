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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bölge okullarına hayırsever iş adamlarından eğitim yatırımı

İHA

Bölge okullarına hayırsever iş adamlarından eğitim yatırımı

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, hayırsever iş insanlarının katkı ve destekleriyle bölge okullarına yapılan eğitim yatırımlarından dolayı teşekkür ederek, eğitime yapılan yatırımın ülkenin yarınlarına yapılan yatırım olduğunu ifade etti.
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, fiziki şartlarının ve eğitim ortamlarının güzelleştirilmesi için birkaç ay önce yapılan İstanbul seyahatinde, Fatsalı hayırsever iş insanlarından sağlanılan katkı ve desteklerle yapılan eğitim yatırımlarını Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, AK Parti İlçe Başkanı İsa Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ve Şube Müdürü Muhamet Ancaza ile birlikte gezdi. Yüz yüze ve seyreltilmiş guruplar halinde Fatsa’da eğitim ve öğretime başlayan okulları ziyaret eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, idareci, öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.
Pandemi nedeniyle okullarından bir süre uzak kalan öğrencilere, öğretmenlere ve idarecilere yüz yüz eğitim ile ilgili başarılar dileyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Ülke olarak alınan önlem ve tedbirler kapsamında yüz yüze eğitimin başlaması sevindirici. Öğrencilerimizin gözlerinden ve heyecanından okullarını, öğrenci arkadaşlarını ve öğretmenlerini özlediğini görüyorum. Ülkemizin geleceği eğitimli, donanımlı yetişmiş insan gücüne bağlıdır. Belediye olarak eğitim destek önceliğimizdir. Bölgemiz okullarının fiziki şartlarının ve eğitim ortamlarının güzelleştirilmesi için yaptığımız birkaç ay önce yaptığımız İstanbul seyahatinde, hemşehrimiz hayırsever iş insanlarımızdan sağladığımız katkı ve desteklerle Fatsa’mıza eğitim yatırımları yapıldı. Okullara yapılan eğitim yatırımlarını gezerek, yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve okul idarecilerimize başarılar diledik. Meşebükü İlkokulu’na Kodlama Atölyesi’ni kazandıran Salih Kadıoğlu Beyefendiye, Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon’unun tadilatını üstlenen Süleyman Özcan Beyefendiye, Denizcilik Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci pansiyonu, yemekhane ve yatakhanesini 5 yıldızlı otel konforunda onarımını ve tadilatını yapan Cevat Eriş Beyefendiye eğitime olan desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.
Eğitime sağladığı katkı ve desteklerinden ötürü hayırsever iş insanlarına teşekkür eden Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, “Ülkemizin yarınları olan çocuklarımızın en iyi ortamlarda kaliteli imkanlarla eğitim almaları çok önemli. Geçtiğimiz aylarda ekip olarak İstanbul’da hemşehrimiz olan hayırsever iş insanlarına yönelik ziyaretler geçekleştirmiştik. Bu ziyaretlerimiz kapsamında, Fatsa’mızdaki okullarımıza ciddi anlamda yatırımlar sağlandı. Bu yatırımlarımızı gezdik. Tadilat yapılarak güzel bir eğitim ortamı oluşturuldu. Yeni teknoloji sınıfları kazandırıldı. Her şey çocuklarımızın geleceği için. Bölgemizdeki okullara güzel bir eğitim ortamı oluşturan hayırsever iş insanlarımıza teşekkür ediyor, yüz yüze eğitim sürecinde okul idarecilerimize, öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

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