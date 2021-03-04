Melet’in çehresi değişiyor

Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz sınırını çizen Melet Irmağı’nda Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) 75. Şube Müdürlüğü'nce yapılan değişim ve dönüşüm devam ediyor.

Ordu'nun en uzun ırmağı olan Melet’in Karadeniz’e dökülen kısmında ıslah ve çevre düzenlemesi yapan Büyükşehir Belediyesi, ırmağın çevresini yeni bir görünüme kavuşturuyor. Ekip ve ekipmanların durmaksızın çalıştığı Melet’te ada yapımı, ıslah ve peyzaj çalışması ile ırmağın denizle kesiştiği noktada tahkimat çalışmaları sürdürülüyor. Yapılan çalışmaların bitirilmesinin ardından yeşil alanlar, rekreasyon alanları, yürüyüş yolları ve parklar ile de ırmakta son rötuşları atacak olan Büyükşehir Belediyesi, Ordu’ya yeni bir mekân kazandıracak.



“Yeni cazibe merkezi için durmaksızın çalışıyoruz”

Melet’i Ordu’ya kazandırarak insanların bu güzellikten faydalanması sağlamak ve ırmağı daha sağlıkla bir yapıya kavuşturmak için çalışmaların yapıldığını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Islah ve çevre düzenleme çalışmalarının bitirilmesinin ardından ırmak çevresinde yeşil alanlar, yürüyüş yolları, parklar yaparak da burayı vatandaşlarımızın hizmetine açacağız” dedi.

Başkan Güler şöyle konuştu:

“Kentimizin doğal güzelliklerini daha da güzelleştirmek adına Ordu genelinde birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarda bizim için son derece önemli olan Melet Irmağı Projemiz de yer alıyor. Irmağı şehrimize kazandırmak, insanlarımızın bu güzelliklerden faydalanmasını sağlamak ve ırmağı daha sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için ıslah ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapıyoruz. Islah ve çevre düzenleme çalışmalarının bitirilmesinin ardından ırmak çevresinde yeşil alanlar, yürüyüş yolları, parklar yaparak da burayı vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Çalışmalarımız hızlı ve aktif bir şekilde ekiplerimiz tarafından devam ediyor. İş makinelerimiz yeni cazibe merkezi için durmaksızın çalışıyor. Proje sonucunda Melet herkesin tercih ettiği, insanların birlikte doyasıya vakit geçirdiği bir mekân olmuş olacak.”

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