Ordu´da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

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Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´nun 3 ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Altınordu, Ünye ve Ulubey ilçelerinde 2018 yılında Irak/Musul´da ele geçirilen DEAŞ terör örgütü üyelerine ait olduğu değerlendirilen listede isimleri bulunan Iraklı 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin ikametlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda dijital malzeme ve dokümanlar ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2021-03-05 16:36:50



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