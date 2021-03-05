Altınordu’da korona virüs denetimleri sıkılaştırıldı

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, halk sağlığı için başlattığı korona virüs (Kovid19) denetimlerini sürdürüyor.

Kentte, düzenli olarak maske, mesafe ve hijyene denetimlerini sürdüren Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vaka sayılarındaki artışla birlikte daha sıkı tedbirlerle, özellikle halkın yoğun olduğu bölgelerde, toplu kullanım alanları ve işyerleri denetimleri yoğunlaştırdı. İlçe genelindeki fırın ve pastane imalathanelerini de denetleyen ekipler, korona virüse karşı temizlik, dezenfektan, maske ve sosyal mesafe ile ilgili gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol etti. Bunun yanında ekipler, yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda yaptıkları denetimlerle vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. Ekipler ayrıca, pazar yerlerinde de denetimlerini arttırırken, alana girecek vatandaşlara HES kodu sorgulaması yapıyor.

Altınordu belediye Başkanı Aşkın Tören, vatandaşların sağlığı için denetimlerin artarak devam ettiğini ifade ederek, “Özellikle ilçemizde artan vaka sayıları sonrası tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık, sürdürmekte olduğumuz denetimlerimizi sıklaştırdık. Pazar yerlerinde toplum sağlığı için kontroller yaparak, hemşerilerimize kurallara uymaları noktasında sürekli uyarıda bulunuyoruz. Bu günleri hep birlikte dayanışma içerisinde atlatacağız” dedi.

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