Ordu'dan New York'a 'Love Erdoğan' göndermesi

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Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU Büyükşehir Belediyesi, ABD´nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan 'Stop Erdoğan' ifadesine cevap olarak, kentteki LED ekranlara 'Love Erdoğan' görselleri yansıttı.

ABD'nin New York eyaletinde 'Silenced Turkey' imzasıyla 'Stop Erdoğan' ilanı yayınlanması yurt genelinden tepkilere neden oldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, kentte bulunan LED ekranlara 'Stop Erdoğan' ifadesine yanıt olarak 'Love Erdoğan' görseli yansıtılması talimatı verdi. Talimat üzerine il genelinde bulunan tüm LED ekranlara 'Love Erdoğan' görselleri yansıtıldı. Paylaşılan görsel, kısa sürede sosyal medyada takipçilerden büyük ilgi gördü.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2021-03-06 16:23:51



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