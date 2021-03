Ordu'nun Ünye ilçesinde esnaf odaları "Alışverişini Ünyeli Esnaftan Yap, Esnafına Sahip Çık” kampanyası başlattı.

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası'nın(ÜTSO) toplantı salonunda bir araya gelen oda başkanları zincir marketlere karşı yerel esnafı desteklediklerini belirterek çağrıda bulundu. İlk çağrıyı yapan ÜTSO Başkanı İrfan Akar, "Bildiğiniz gibi artık Ünye’de ve bölgemizde kanayan yaramız olan ulusal marketler var. Bu artık çok ciddi sorunlar teşkil etmekte ve bölgedeki esnafımızı sıkıntıya sokmaktadır. Biz hükümete çağrıda bulunmak istiyoruz. Artık yerel marketlere sahip çıksın istiyoruz. Bunu yaparken de önce kendi özümüzden başlamak istiyoruz. Ünye’den bir ses duyuralım, Ünye halkı olarak sese kulak verelim istiyoruz” dedi.

Ünye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Ümit Özkan, "Ünye'de 59 ulusal market demek ortalama en az ciro yapan günlük 15 bin TL ciro yapıyor. Bazılarının ise cirosu 6070 bin TL’yi buluyor. Bunu aylık olarak hesapladığımızda ise 30 milyon lira Ünye'mizden çıkıyor. Ünye’ye bıraktıkları ise kira ücreti ve çalıştırdıkları personeller. Market dediğimizde aklımıza gıda maddeleri ve içecektir. Ama geldiğimiz noktada en ücra yerdeki markette araba aküsünden kırtasiyeye ve giyime kadar birçok ürün satıyorlar. 200 metrekare alanda bu kadar çeşit ürün satıp yerel esnafı zor durumda bırakıyorlar. Bugün 10 esnafın yaptığını 200 metrekarelik alana doldurup satışını yapıyorlar. 3035 milyon TL’nin Ünye’den gitmesi demek çok ciddi bir rakam. Biz esnaflarımıza sesleniyoruz. İşletmelerini büyütmek isteyen esnaflarımıza her türlü kredi imkanını sağlamaya hazırız” diye konuştu.

Ünye Madeni Eşya Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Ali Özkan ise, “Biz evimizin anahtarını, çocuğumuzu emanet ettiğimiz bakkallarımızın her zaman yanındayız. Ulusal marketler her mahalleye girerek küçük esnafımızı zor durumda bırakıyor. Önce Ünyelilere sesleniyoruz. En az 34 ay evin ihtiyaçlarının yüzde 2550’sini yerel esnaftan yapın” şeklinde konuştu.

