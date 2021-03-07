Ordulu çift sokak hayvanlarına duyarsız kalmadı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Cüneyt ve Filiz Coşkunalp çifti, sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanlarına özel et ve besleme yaparak onların da toplumda bir yerlerinin olduğunu ve vatandaşların daha duyarlı olmaları çağrısında bulundular.

Ünye'de yaşayan Cüneyt ve Filiz Coşkunalp çifti, her sokağa çıkma kısıtlamalarında kasaptan aldıkları kemik parçalarını sokak hayvanlarına dağıtarak duyarlılık örneği gösteriyor. Özellikle kendi iş yeri önünde bir sokak köpeğini sahiplenerek bakan Cüneyt Coşkunalp, vatandaşların sokak hayvanlarına karşı ön yargılı olmamalarını söyledi.



"Sokak hayvanlarına karşı insanların ön yargısı var"

Eşiyle beraber sokaktaki hayvanların sahipsiz bırakılmamasını söyleyen Cüneyt Coşkunalp, "Sokak hayvanları insanlarla yaşamaya mecburdur. Çünkü onların avlanma kabiliyeti yok. Eğer insanlarımız sokak hayvanlarına karşı duyarlı olup beslemezlerse, bu hayvanlar çok daha zor durumda yaşayacaklar. Benim temennim sosyal yaşam alanları içerisinde tüm insanlarımızın sokak hayvanlarına besleme ve barınma konusunda yardımcı olmalarıdır. Eğer böyle olmazsa tüm sokak hayvanları mağdur durumda yaşamaya devam edecektir. Onlar zaten kontrolden hariç bir şekilde yaşıyorlar. Ancak sokak hayvanları sağlıklı ve kontrollü bir şekilde yaşayacaklarsa insanlarla bir arada olmaya mecburlar. Ancak bazı insanların korkuları nedeniyle sokak hayvanları konusunda ön yargıları var. Bunları anlayışla karşılıyoruz. Fakat insanlarımız sokak hayvanlarına yardımcı olmazlarsa, onların durumu daha da kötüleşerek devam edecek. O yüzden tüm insanlarımızı sokak hayvanları konusunda duyarlı olmaya çağırıyorum" dedi.

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