Fatsa’da kapalı pazar yeri sevinci

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in seçim vaatlerinden biri olan Fatsa Kapalı Pazar Yeri Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Fatsalı pazarcıların ve vatandaşların heyecanla beklediği kapalı pazar yeri Ramazan ayı itibariyle kullanıma açılıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatsa ilçesi Sakarya Caddesi Elekçi Deresi yanındaki yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilen, Fatsalı pazarcıların ve vatandaşların heyecanla beklediği kapalı pazar yeri 2 ay içerisinde tamamlanarak Ramazan ayı itibari ile vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Ata Caddesi’ndeki pazar yerinin kaldırılmasının ardından çalışmalara hız veren Büyükşehir Belediyesi, toplam 10 bin metrekare alan üzerinde 7 bin 910 metrekaresi kapalı pazar yeri olarak planlanan modern projede yaptığı hummalı çalışmalarla sona yaklaşıyor.



Alp: “Ramazan ayında hizmete açmayı planlıyoruz”

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği Fatsa Kapalı Pazar Yeri’nde hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, projenin 2 ay içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Ramazan ayı ile birlikte pazar yerini Fatsalıların hizmetine sunmayı hedeflediklerini ve önemli bir ihtiyacın giderileceğini aktaran Genel Sekreter Alp, “Fatsa ilçemizde başlattığımız Kapalı Pazar Yeri Projemizde çalışmalar hızla devam ediyor. Ekiplerimiz pazar yerinde kapalı alanları oluşturmuş durumda. Yaptığımız bu çalışmayı 2 ay içerisinde tamamlayarak Fatsa’mıza hediye etmek istiyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatı ile hızımızı daha da artırıp Ramazan ayı içerisinde açılışını yapmayı planlıyoruz. Fatsa’mızın ihtiyacı olan pazar yerinin ilçemize ve Ordu’muza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



Kibar: "Fatsa'mızın önemli ihtiyaçlarından biri hayata geçiyor"

Fatsa'nın önemli bir ihtiyacının hayata geçmesi dolayısıyla büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, "Kapalı pazar yeri Fatsa'nın çok uzun yıllardır özlemle beklediği önemli ihtiyaçlarından biriydi. Yapılan bu modern tesisle bu ihtiyacın giderilmesi ve hayata geçirilecek olmasının mutluluğunu ve heyecanını hem halk olarak hem de pazarcı esnafı olarak yaşıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'in sayesinde birçok sorunumuzu hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz. İlçemize yapılan tüm yatırımları için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi ve şükranlarımızı iletiyorum."



Paşaloğlu: "Pazarcı esnafımız çok mutlu"

Fatsalı pazarcıların yapılan proje dolayısıyla çok mutlu olduğunu ifade eden Fatsa Giyim Eşyaları Esnaf Odası Başkanı Cemal Paşaloğlu, "Kapalı pazar yeri pazarcı esnafımızın en büyük ihtiyaçlarından bir tanesiydi. Böyle bir pazara çok ihtiyacımız vardı. Esnafımız şu an çok mutlu. Bu ihtiyacımızı gören Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler, pazarcı esnafımızın en büyük sorunlarından olan pazar yerini çözmüş durumda, kendisine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.



Fatsa'ya değer katacak

İlçenin önemli bir ihtiyacını giderecek olan Fatsa Kapalı Pazar Yeri içerisinde 246 adet satış birimi yer alacak. 750 metrekarelik alanda peyzaj imalatları yapılarak içerisinde yürüyüş yolları, kamelya, oturma bankları, çöp kovaları ve 20 araçlık otopark bulunacak. Projede uygulanacak olan sert zemin imalatları, 100 metre uzunluğunda betonarme istinat duvarı, çevre aydınlatma işleri ve elektrik tesisatı imalatları ile modern bir pazar inşa edilecek.

Projenin tamamlanması ile Fatsa ilçesi hem modern bir pazar yerine sahip olacak hem de yeni bir yaşam alanına kavuşacak.

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