Ekrem İmamoğlu’na Hilmi Güler dersi Kadınlar Günü paylaşımı büyük tepki alan Ekrem İmamoğlu'na, Ordu büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in paylaşımı örnek gösterildi “Twit böyle atılır, adamlık gör”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımı tepki görürken, Ordu Büyükşehir Belediyle Başkanı Hilmi Güler’in paylaşımı İmamoğlu’na 'örnek' gösterildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya sayfasında Kadınlar Günü paylaşımında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı anması, şehit ve şehit ailelerinden hiç bahsetmemesi tepki topladı. İmamoğlu’na tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, İmamoğlu’nun paylaşımının altına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in “Başta şehit ve gazilerimizin eşleri ve anneleri olmak üzere, hayatımızın her anına dokunan, anlamlandıran ve güzelleştiren kadınlarımızın ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ kutlu olsun” paylaşımını örnek gösterdi.

İmamoğlu’nu ‘PKK’lıra selam çakmakla’ suçlayan sosyal medya kullanıcıları, Güler’in paylaşımını örnek göstererek “Twit böyle atılır. Adamlık gör, bir tarafta Kadınlar Günü deyince ‘Katledilen kadınların katillerinin sözcüsü Pervin Buldan’i kutlayan Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta önce şehit anneleri ve eşleri diyen Ordu Belediye başkanı Dr.Mehmet Hilmi Güler.. Helal Olsun sevgili başkan..” diyerek tepkilerini diye getirdiler.

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