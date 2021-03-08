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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu tostu coğrafi işaret alıyor

İHA

Ordu tostu coğrafi işaret alıyor

Ordu’nun vazgeçilmez lezzetlerinden olan, günümüzde kentin gastronomi alanında markası haline gelen Ordu Tostu, Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle coğrafi işaret alıyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilk olarak 1958 yılında Kemal ve Zeki Yamaner tarafından yapılmaya başlanan ve geçen sürede kentin markası haline gelen Ordu Tostu’nun patent alması için çalışma başlattı. Bu kapsamda, "Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün" başlığıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapıldı. Yapılan değerlendirmeler sonrası Büyükşehir’in ön başvurusu kabul edildi ve Türk Patent Enstitüsü’nün 15 Ocak’ta ki bülteninde yayımlandı.
Diğer şartların kabul edilmesinin ardından ise Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, Ordu Tostu için coğrafi işaret tescil belgesi verilecek.

Ordu Tostu
Ordu'ya özgü, kendine has malzemelerle özel olarak üretilen Ordu tostu ilk olarak, 1958 yılında Kemal ve Zeki Yamaner isimli kardeş tarafından yapılmaya başlandı. Aradan geçen 63 yılda kentin markası haline geldi.
Ordu tostunun ekmeği, özel yöntemle hazırlanan un kullanılarak büyük ebatlarda fındık kabuğu ateşinde yaklaşık 2 saat pişirilerek hazırlanıyor.

Nasıl hazırlanır?
Tost ekmeği arasına tost sucuğu veya dilimlenmiş kaşar peyniri koyulduktan sonra tost ekmeğinin her iki tarafına tereyağ sürülerek tost makinasında kızarıncaya kadar pişirilir. Sıcak servis edilir.

Ordu’ya özgü ürünlerde marka sayısı artıyor
Ordu’da daha önce farklı kurumların yaptığı çalışmalarla birlikte, Kabataş Helvası, Perşembe Ceviz Helvası ve Ordu Yayla Pancarı (Dürme) Turşusu, Akkuş Şeker Fasulyesi ve Ordu Kivisi coğrafi işaret belgesi almıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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