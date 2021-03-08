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Ordu'da vaka sayılarındaki düşüş sevindirdi

DHA

Ordu'da vaka sayılarındaki düşüş sevindirdi


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel vaka sayısı haritasına göre 27 Şubat-5 Mart 2021 tarihleri arasında 'kırmızı´ kategorideki iller arasında yer alan Ordu´da vaka oranı 301,76´dan 280,27´ye geriledi. Kentte vatandaşlar vaka sayılarının düşmeye başlamasının sevindirici olduğunu belirterek tedbirlerin elden bırakılmamasını istedi. 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından; 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Haftalık verilere göre; sırasıyla Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon, her 100 bin kişide en fazla Covid-19 vakası görülen iller oldu. Üç hafta önce ülke genelinde en çok vaka artışının görüldüğü Ordu´da tedbirlerin sıklaştırılmasıyla birlikte vaka sayıları düşmeye başladı. Buna göre; `Kırmızı´ kategorideki iller arasında yer alan Ordu´nun, son güncel tabloda her yüz binde vaka oranı 301,76´dan 280,27´ye geriledi. Kentte vatandaşlar vaka sayılarının düşmeye başlamasının sevindirici olduğunu belirterek tedbirlerin elden bırakılmamasını istedi. 
DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI
Pazar günleri sokağa çıkma yasağının uygulandığı iller arasında olan Ordu´da, bugün itibariyle denetimler daha da sıklaştırıldı. Güvenlik güçleri kentin işlek caddelerinde `Hayat Eve Sığar´ (HES) kodu uygulamalarına ağırlık verdi. Denetimler kapsamında çay ocaklarının ve meydanların bulunduğu alanlarda özel ekipler görevlendirildi. Ekipler, çay içen vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyarırken, meydanlarda ise vatandaşların banklara oturmasının önüne geçiliyor.
`KESİNLİKLE REHAVETE KAPILMAMAMIZ LAZIM´
Vaka oranlarında yaşanan düşüş Orduluları da sevindirdi. Kentte yaşayan vatandaşlardan Adem Türk, rehavete kapılmadan vaka oranları sıfırlanana kadar tedbirlere uyulması gerektiğini belirterek, "Bu hafta çıkan sonuçlar memleket olarak bizi mutlu etti. Sayın bakan koronavirüs vakalarında Ordu´nun düşüş eğiliminde olduğunu açıkladı. Ancak bizim daha iyi yerlerde olmamız lazım. Ben inanıyorum ki, yapılan telkinlere ve kurallara uyarsak, maskemizi düzgün takarsak, gereksiz yere sokağa çıkarsak, çok acil durumlar dışında alışverişe gitmezsek, bu işin ben önümüzdeki hafta daha çok aşağıya düşeceğini düşünüyorum" dedi.
`MİLLET DİKKATLİ OLMAYA BAŞLADI´
Turgut Aktepe ise, "Milletin koronavirüs salgınına karşı daha dikkatli olması gerekiyordu. Vakaların artmasıyla birlikte sanırım dikkat ettiler. Herkesin sağlığını düşünmesi lazım. Maskelerin düzgün takılması lazım. Sıkıntılı zamanlarda gerekiyorsa çift maske takılmalı. Herkesin mesafesini koruması lazım" diye konuştu.
Mehmet İşçi de vatandaşların kurallara riayet ettiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımız genelde kurallara uyuyorlar. Maskesini takıyor, sosyal mesafe kuralına riayet ediyor" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2021-03-08 14:47:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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