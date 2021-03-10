Ordu´da caddelerde insan yoğunluğu arttı, ekipler devreye girdi



Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA)ORDU´da artan vaka sayısını kontrol altına almak için kentin işlek cadde ve sokaklarında, polis ekiplerince Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılıyor, yoğunluğa göre caddeler zaman zaman girişlere kapatılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'kontrollü normalleşme' sürecinde illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasını paylaştı. 27 Şubat-5 Mart tarihlerinde 100 bin nüfusta vaka sayısı en fazla olan ilk 5 il Samsun, Sinop, Giresun, Ordu, Trabzon oldu. Vakaların yüksek olduğu Ordu´da denetimler de artırıldı. Kentin en kalabalık noktalarından olan İsmet Paşa, Süleyman Felek ve Sırrıpaşa caddelerindeki giriş ve çıkışlara bariyerler çekildi. Ekipler, vatandaşların HES kodlarını kontrol ettikten sonra caddeye girişlerine izin veriyor. Ayrıca yoğunluğa göre caddeler zaman zaman girişlere kapatılıyor.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, vatandaşları koronavirüse karşı alınan tüm önlemlere uymaya davet ederken, polis araçları işlek noktalarda megafonla çağrı yaparak, sosyal mesafe uyarısı yapıyor.

`VİRÜS, İŞİMİZİ ÇOK ETKİLİYOR´

Kent esnafından Fuat Aksoy, "Valiliğimizin aldığı karara göre zaman zaman caddemiz belirli aralıklarla kontrollü bir şekilde açılıp kapanıyor. Virüs işimizi çok etkiliyor, hep birlikte el ele vererek bu işi sonlandıracağız" dedi.

'YERİNDE BİR UYGULAMA OLDU'

Koronavirüs nedeniyle artık herkesin bunaldığını belirten İsmail Hakkı Üçer, "Maalesef çok yakın temaslar var, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını görebiliyoruz. Geçmişte yapılan birtakım toplantılar ve cenazeler nedeniyle vaka sayısının arttığı düşünceler var. Umarım bu hususlara daha çok dikkat edilir. Ordu´da tehlikenin farkında olmayanlar var. Kalabalık caddelere girişler artık HES koduyla oluyor. Caddeler çok kalabalık olunca girişler kapatılıyor, ben de yerinde bir uygulama oldu" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK

2021-03-10 10:59:59



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