Heyelanlı yolda çalışma başlatıldı

Ordu’nun Kumru ilçesinde heyelan nedeniyle göçükler oluşan karayolunda onarım çalışmaları başlatıldı.
Kumru ilçesi Yalnızdam Mahallesi’nde, KumruFatsa karayolu üzerinde bir süre önce heyelan nedeniyle bir kısmı göçen, üzerinde oluşan çatlaklar nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda çalışmalar başladı. İşaret levhaları ve sinyalizasyon sistemi ile önlemler alınan yolda, karayolları ekipleri onarım çalışmaları başlattı. Muhtemel bir göçüğün önüne geçmek adına kazıklama çalışmalarının da başlatıldığı yolda ekipler, onarılan bölgede asfaltlama işlemini de uygulayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.