Engelli ve yaşlı olan kadının yol sorunu çözüme kavuşturuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli ve yaşlı olan kadının yol sorunu çözüme kavuşturuldu

İHA

Engelli ve yaşlı olan kadının yol sorunu çözüme kavuşturuldu

Ordu’da yaşayan ve sağlık sorunları bulunan yaşlı kadının yol sorunu, Altınordu Belediyesi tarafından çözüme kavuşturuldu.
Altınordu ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan, görme engeli bulunan ve çeşitli sağlık sorunları olan 71 yaşındaki Safiye Otur, yaklaşık 50 yıllık sorunu olan yol problemini Altınordu Belediyesi’ne iletti. Yıllardır sağlık sorunları nedeniyle hastaneye gitmesi gereken ve yol problemi nedeniyle sıkıntılar yaşayan Safiye Otur’un talebi üzerine alana giden ekipler, yol problemini ortadan kaldırmak için çalışma başlattı.
Yol sorununun, yaşadığı sağlık problemleriyle birlikte büyük bir çileye dönüştüğünü anlatan Safiye Otur, büyük bir sorundan kurtulduğunu belirterek, “Aşkın Tören başkanımızdan Allah razı olsun. Çok şükür bizi yola kavuşturdu” dedi.
Mahalle muhtarı Selami Gür de belediye ekiplerinin bölgede sürekli olarak çalışmalara devam ettiklerini ifade ederek, ‘‘Mağdur durumda, şeker hastası bir vatandaşımız olan Safiye Otur teyzemizin ve ailesinin de yol taleplerini Başkanımız Aşkın Tören’e ilettik. Başkanımız sağ olsun anında talimat verdi. Başkanımızdan Allah razı olsun, Safiye teyzemizin duası yeter’’ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Romanya´da ev hapsindeki Türk kaptan, özgürlüğe kavuşacağı günü bekliyor
YEREL HABERLER Romanya´da ev hapsindeki Türk kaptan, özgürlüğe ...
Pazarda maske ve HES kodu denetimi
YEREL HABERLER Pazarda maske ve HES kodu denetimi
Ordu Ticaret Borsasından Covid-19 mücadelesinde örnek çalışma
YEREL HABERLER Ordu Ticaret Borsasından Covid-19 mücadelesinde örnek ...
Ordu’da avcılar 17 yılda 540 bin lira ceza ödedi
YEREL HABERLER Ordu’da avcılar 17 yılda 540 bin lira ceza ödedi
Ordu’da trafiğe sıkı kontrol
YEREL HABERLER Ordu’da trafiğe sıkı kontrol
Ordu’da kaçak tütüne geçit yok
YEREL HABERLER Ordu’da kaçak tütüne geçit yok
Ordu’daki trafik kazaları kameralarda
YEREL HABERLER Ordu’daki trafik kazaları kameralarda
Heyelanlı yolda çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Heyelanlı yolda çalışma başlatıldı
Ordu´da caddelerde insan yoğunluğu arttı, ekipler devreye girdi
YEREL HABERLER Ordu´da caddelerde insan yoğunluğu arttı, ekipler ...
Sosyal medyada 'elveda' diyerek banyoda kendisini kemerle astı
YEREL HABERLER Sosyal medyada 'elveda' diyerek banyoda kendisini ...
Altınordu'da alt yapı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Altınordu'da alt yapı çalışmaları sürüyor
Hedef mavi kategori Fatsa Belediyesi, tedbiri elden bırakmıyor
YEREL HABERLER Hedef mavi kategori Fatsa Belediyesi, tedbiri elden ...
Kaymakam hanımdan doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Kaymakam hanımdan doğum günü sürprizi
Ordu’da fotokapanlara vaşak ve yaban keçileri takıldı
YEREL HABERLER Ordu’da fotokapanlara vaşak ve yaban keçileri takıldı
Ordu yeni stadına kavuşuyor 20 bin seyirci kapasiteli stadyumun nisan sonunda açılması hedefleniyor
YEREL HABERLER Ordu yeni stadına kavuşuyor 20 bin seyirci kapasiteli ...
Ordu’nun 4 ilçesinde ‘Konsept Nüfus Müdürlüğü’ dönemi
YEREL HABERLER Ordu’nun 4 ilçesinde ‘Konsept Nüfus Müdürlüğü’ dönemi
Ordu muhtarlara afet bilinci eğitimi
YEREL HABERLER Ordu muhtarlara afet bilinci eğitimi