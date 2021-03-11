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Üç kere yakalandığı koronayı yendi Yakalandı yendi, yakalandı yendi, yakalandı yendi ama psikolojisi olumsuz etkilendi Üç defa koronaya yakalanan vatandaş uyardı: Maske, mesafe hijyen, tedbir

İHA

Üç kere yakalandığı koronayı yendi Yakalandı yendi, yakalandı yendi, yakalandı yendi ama psikolojisi olumsuz etkilendi Üç defa koronaya yakalanan vatandaş uyardı: Maske, mesafe hijyen, tedbir

Ordu'nun Ünye ilçesinde üç kere yakalandığı korona virüs salgınını atlatmayı başaran 61 yaşındaki Yakup Balcı, vatandaşlara maske, mesafe, tedbir ve hijyen uyarılarda bulundu.
Ünye'nin Tekkiraz Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki 3 dönem mahalle muhtarlığı yapmış Yakup Balcı, korona virüs salgınının Türkiye'de başlamasının ardından 3 defa salgına yakalanarak atlattığını söyledi. Balcı, salgın sürecinde herkesin lakayt davrandığını ve bu konuda vatandaşların durumu ciddiye alarak tedbirli davranmalarını söyledi.

"Bu süreçte psikolojim bile bozuldu"
Korona virüse 3 defa yakalanarak atlattığını söyleyen ve sürecin kolay olmadığını ifade eden Yakup Balcı, "Zaten yaklaşık şu anda virüs illetiyle tanışalı bir sene oldu. Ben ilk koronanın başladığı Mart ve Nisan aylarında evden hiç dışarı çıkmadım. İki ay sonra ticaretin mecburiyetinden dolayı evden dışarı çıkmak zorunda kaldım. 2020 yılının Ağustos ayının 18'inde rahatsızlığım başladığında Ünye Devlet Hastanesi'nde ben doktora gittim. Testimin sonucu ayın 20'sinde pozitif çıktı. Pozitif çıkmasından sonra doktorlarım bana ilaç verdi. Ben de onları kullandım. Daha sonra kestane balı kullandım. Kestane balının bu hastalığın birebir çözümü olduğunu söylemek istiyorum. Kestane balından her sabah almak lazım. Daha sonra benim bu süreçte psikolojim bozuldu ve 2 ay psikiyatri tedavisi aldım. Psikiyatri hastalığımı koronadan daha çok zor geçirdim. Onun etkisini bir süre atlatamadım. 2 ay sonra ekim ayının 25'inde yeniden kemik ağrılarım başladı. Tekrar hastaneye müracaat ettim. Yine aynı gün hastaneye test yaptırmaya gittim. O da pozitif çıktı. Süreçle alakalı biz 15 gün karantinada kaldık. Sağ olsun süreci bizlerle beraber aile hekimlerimiz de takip etti. Karantinadan çıktıktan sonra normalde ağrılarımız oldu ancak az bir şey etki bıraktı" dedi.

"Tedbir önce bizden başlar"
Alınan tedbirlerin önce vatandaş olarak bizlerden başladığını söyleyen Balcı, "Sokakta bazı arkadaşlarımızı görüyoruz. İnsanlarımızda biraz lakayt hareketler var. Maskeyi burnunun veya çenesinin altına alarak gezen arkadaşlarımız oluyor. Allah kimseye göstermesin ama illa bu virüse yakalanmamız için evimize kadar girmesi mi gerekiyor. Evimizde dikkat etmemiz için bir cenaze mi olması lazım. Herkes önlemini alacak. Bu tedbir önce bizlerden başlar. Bu virüsü atlatacak olan ilk bizlerin dikkatli olmasıdır. Ne kadar ilaç ve iğne olursa olsun biz tedbir almadığımız müddetçe bunun önüne geçme şansımız yok" diye konuştu.

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