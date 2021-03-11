Her atık çöp değil

Fatsa Belediyesi, ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında vatandaşlara çevre bilincini kazandırmak ve geri dönüşüme olan duyarlılığı arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında Fatsa Belediyesi, vatandaşları geri dönüşüm sistemine entegre etmek için çalışma alanını genişletti. İsrafın önlenmesi atıkların kontrol altına alınması ve atıkların geri dönüştürülmesi amacıyla sokaklara, toplum yaşam alanlarına ve sitelere geri dönüşüm kafesleri ve kumbaraları yerleştiren Fatsa Belediyesi, lisanslı firma aracılığıyla toplama ayırma tesisinde ambalaj atıklarını geri kazandırıyor.

Lisanslı geri dönüşüm firma sorumlusu Çevre Mühendisi İnanç Çakın, Fatsa Belediyesi’nden aldıkları yetki ve sorumlulukla yaklaşık bir yıldır ambalaj atıklarının toplanmasını ve ayrıştırmasını yaptıklarını ifade etti. Yılbaşından bugüne ulaştıkları 200 ton atık kapasitesini, yaza doğru 300 ton bandına çekmeyi hedeflediklerini belirten Çakın, vatandaşların duyarlılığı ve geri dönüşüm kafeslerinin varlığı ile atık toplama kapasitesinin daha da artacağını söyledi.

Atık toplama ve değerlendirme çalışmasında yeni bir döneme girdiklerini ifade eden Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çevre Mühendisi Erdem Yuva, “Belediye olarak ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında atıkların geri kazanımı konusuna ağırlık vermiş durumdayız. Geri dönüşüm çalışmalarımız kapsamında, 250 olan ambalaj atıkları kafes sayısını bine çıkarıyoruz. Ambalaj atıklarının geri dönüşümünü önemsiyoruz. Lisanslı firmamız ile birlikte işbirliği yaparak ilçemizde topladığımız ambalaj atıklarının geri kazandırıyoruz. Geri dönüştürülebilen atıklar çöp değil, milli servettir. Elde edeceğimiz bu geliri, yine Fatsalı hemşehrilerimizin hizmetine kullanacağız. Vatandaşlarımızdan bize bu konuda yardımcı olmalarını bekliyoruz. Kağıt, karton, plastik ve metal gibi geri dönüşümü olan malzemeleri kafeslere koyarak ayrıştırmalarını talep ediyoruz” dedi.

Vatandaşları geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Çevre Koruma Kontrol Müdürü Derya Ateşli, “Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ve Temizlik işleri Müdürlüğümüz ile birlikte, ilçemizde oluşan ambalaj atıkları, evsel atıklardan ayrı olarak kaynakta toplanmaktadır. Ekonomik değeri olan bu atıklar Lisanslı firmamızın buradaki TAT (Toplama Ayırma Tesisi) tesisinde malzeme cinsine göre manuel bir şekilde ayrıştırılıp, presleme (sıkıştırma) yapmak suretiyle geri dönüşüm tesisine gitmekte, hammadde olmak üzere tekrar ekonomiye kazandırılmaktadır. Amacımız israfın önlenmesi ve atıklarımızı tekrar ekonomiye kazandırmaktır. Geri dönüşümden Fatsa’mıza kamu adına ekonomik olarak büyük katkı sağlamış oluyoruz. Herkesi geri dönüşüme davet ediyor, bunun vatandaşlık görevi olduğunu hassasiyetle vurgulamak istiyoruz” diye konuştu.

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