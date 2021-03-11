Korona sürecinde böbrek rahatsızlıkları arttı Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Karataş: “Korona virüs döneminde akut böbrek hastalığı farzla oldu” “Böbrek hastalığının en önemli sebebi tuz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona sürecinde böbrek rahatsızlıkları arttı Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Karataş: “Korona virüs döneminde akut böbrek hastalığı farzla oldu” “Böbrek hastalığının en önemli sebebi tuz”

İHA

Korona sürecinde böbrek rahatsızlıkları arttı Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Karataş: “Korona virüs döneminde akut böbrek hastalığı farzla oldu” “Böbrek hastalığının en önemli sebebi tuz”

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Karataş, korona virüs (Kovid19) salgını döneminde akut böbrek hastalığında artış görüldüğünü belirterek, Türkiye’deki yüksek tuz tüketiminin azaltılması gerektiğini söyledi.
Her yıl 11 Mart tarihinde kabul edilen ‘Dünya Böbrek Günü’ ve aşırı tuz kullanımının zararlarına dikkat çekmek adına, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Karataş basın açıklamasında bulundu. Doç. Dr. Karataş açıklamasında, böbrek hastalığının dünyada çok yaygın olduğunu ve bu hastalığın herhangi bir semptom göstermediğini ifade ederek, korona virüs salgını döneminde de akut böbrek hastalığında artış görüldüğünü aktardı.
Böbrek hastalığını sinsi olduğunu ve 5 evreye ayrılan bu hastalığın kimi zaman kendisini belli etmediğini ifade eden Doç. Dr. Ahmet Karataş, “Erken tanılarda tedaviler daha etkili olabiliyor. Son dönem böbrek yetmezliği geliştiği zaman, artık o aşamadan sonra bu hastaların mutlak suretle üç tedavi yolu var. Periton diyalizi, hemodiyaliz ve bir diğeri de böbrek nakli” dedi.

“Korona virüs döneminde akut böbrek hastalığı farzla oldu”
Ordu’da, Sağlık Bakanlığına bağlı 130 hemodiyaliz makinesi olduğunu, günlük toplam 351 hasta aldıklarını anlatan Karataş, korona virüs salgını döneminde akut böbrek hastalığının arttığını kaydederek, “Genel anlamda hastayı haftada 3 defa diyalize alıyoruz. Kendi müdürlüğümüze bağlı araçlarımız hastalarımızı evlerinden sabah alıyorlar, öğle vakti eve götürüyorlar. Öğle saatlerinde seansı olan hastalar da öğle vakti evlerinden alınıyor, akşam geri götürülüyorlar. Hatta Kovid19 döneminde akut böbrek hastalığı biraz daha fazla oldu. Kovid19 döneminde bu fazlalıktan dolayı acaba bir yığılma veya sıkıntı yaşar mıyız diye düşündük. Ama Allah'a çok şükür Ordu'da böyle bir durum yaşanmadı. Yani biz normal ekstradan da hastaları yoğun bakım şartlarında hemodiyalize aldık ve bu pandemi döneminde de sıkıntı yaşamadık diyebilirim. Bu konuda Ordu şanslı diyebiliriz" şeklinde konuştu.

“Böbrek hastalığının en önemli sebebi tuz”
Karataş, böbrek hastalığının en önemli sebebinin tuz olduğunu ve bunun yerine alternatif ürünler tüketilebileceğini ifade ederek, “Tuza da dikkat çekmemiz gerekiyor. Çünkü bizim diyaliz hastalarımız gerçekten hipertansiyon ve diyabete bağlı olarak son dönem böbrek yetmezliğine uğruyorlar. Bizim elimizde olan imkanlar var. Tuzu azaltmamız gerekiyor. 20072008 yıllarında Türkiye'de kişi başı günlük 18 grama kadar yüksek bir tuz tüketimi düşüyordu. 2012'de İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Ankara gibi şehirlerde 657 hastada yapılan çalışmada tuz tüketimin 15 gram civarında olduğu görüldü, yine çok yüksek. Peki hedefimiz ne? Dünya Sağlık Örgütünün önerisi 5 gram ve altı olarak söyleniyor. Böbrek hastalarında 2 gram. Yani bizim normal yemeklerde ve çıplak olarak tükettiğimiz tuzun toplam miktarı bu şekilde. Yani oldukça düşük olması gerekiyor. Bizim hastalıktan önce korunma yöntemlerini çok iyi geliştirmemiz gerekiyor. Ama hasta olunduğunda da hemodiyaliz ve nefrolojik olarak böbrek açısından bizim Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak hizmetlerimizin çok iyi bir şekilde yürüdüğünü söyleyebiliriz” ifadelerine yer verdi.
Karataş, tuz kullanımının aile eğitimi ile başladığını ifade ederek, tuz kullanımının azaltılması için sirke, limon ve sarımsak gibi alternatif ürünlerin kullanılabileceğini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Her atık çöp değil
YEREL HABERLER Her atık çöp değil
Üç kere yakalandığı koronayı yendi Yakalandı yendi, yakalandı yendi, yakalandı yendi ama psikolojisi olumsuz etkilendi Üç defa koronaya yakalanan vatandaş uyardı: Maske, mesafe hijyen, tedbir
YEREL HABERLER Üç kere yakalandığı koronayı yendi Yakalandı yendi, ...
Minik kalpleri, yürekleri ısıttı Ordu’nun Kumru ilçesinde 2 çocuk, yeni yavruları bulunan sokak köpeğini besleyerek, onların bakımını yapıyor
YEREL HABERLER Minik kalpleri, yürekleri ısıttı Ordu’nun Kumru ...
Engelli ve yaşlı olan kadının yol sorunu çözüme kavuşturuldu
YEREL HABERLER Engelli ve yaşlı olan kadının yol sorunu çözüme ...
Romanya´da ev hapsindeki Türk kaptan, özgürlüğe kavuşacağı günü bekliyor
YEREL HABERLER Romanya´da ev hapsindeki Türk kaptan, özgürlüğe ...
Pazarda maske ve HES kodu denetimi
YEREL HABERLER Pazarda maske ve HES kodu denetimi
Ordu Ticaret Borsasından Covid-19 mücadelesinde örnek çalışma
YEREL HABERLER Ordu Ticaret Borsasından Covid-19 mücadelesinde örnek ...
Ordu’da avcılar 17 yılda 540 bin lira ceza ödedi
YEREL HABERLER Ordu’da avcılar 17 yılda 540 bin lira ceza ödedi
Ordu’da trafiğe sıkı kontrol
YEREL HABERLER Ordu’da trafiğe sıkı kontrol
Ordu’da kaçak tütüne geçit yok
YEREL HABERLER Ordu’da kaçak tütüne geçit yok
Ordu’daki trafik kazaları kameralarda
YEREL HABERLER Ordu’daki trafik kazaları kameralarda
Heyelanlı yolda çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Heyelanlı yolda çalışma başlatıldı
Ordu´da caddelerde insan yoğunluğu arttı, ekipler devreye girdi
YEREL HABERLER Ordu´da caddelerde insan yoğunluğu arttı, ekipler ...
Sosyal medyada 'elveda' diyerek banyoda kendisini kemerle astı
YEREL HABERLER Sosyal medyada 'elveda' diyerek banyoda kendisini ...
Altınordu'da alt yapı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Altınordu'da alt yapı çalışmaları sürüyor
Hedef mavi kategori Fatsa Belediyesi, tedbiri elden bırakmıyor
YEREL HABERLER Hedef mavi kategori Fatsa Belediyesi, tedbiri elden ...
Kaymakam hanımdan doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Kaymakam hanımdan doğum günü sürprizi
Ordu’da fotokapanlara vaşak ve yaban keçileri takıldı
YEREL HABERLER Ordu’da fotokapanlara vaşak ve yaban keçileri takıldı
Ordu yeni stadına kavuşuyor 20 bin seyirci kapasiteli stadyumun nisan sonunda açılması hedefleniyor
YEREL HABERLER Ordu yeni stadına kavuşuyor 20 bin seyirci kapasiteli ...
Ordu’nun 4 ilçesinde ‘Konsept Nüfus Müdürlüğü’ dönemi
YEREL HABERLER Ordu’nun 4 ilçesinde ‘Konsept Nüfus Müdürlüğü’ dönemi
Ordu muhtarlara afet bilinci eğitimi
YEREL HABERLER Ordu muhtarlara afet bilinci eğitimi