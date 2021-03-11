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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu Valisi yine yüreklere dokundu Ordu Valisi ve eşi, aile ziyaretlerinde

İHA

Ordu Valisi yine yüreklere dokundu Ordu Valisi ve eşi, aile ziyaretlerinde

Ordu’da göreve başladığı ilk günden itibaren Vali Tuncay Sonel ve eşi Handan Sonel ile birlikte pandemi kurallarına uygun olarak devletin sıcaklığını ve şefkat elini şehit ve gazi ailelerine, engeli olan vatandaşlara, yaşlılara, ihtiyaç sahiplerine, yetim ve öksüz çocuklara her ortamda hissettiriyor.
Her hafta düzenlediği halk günü toplantılarıyla, vatandaşları tek tek dinleyen ve onların dertlerini çözmek için uğraşan Vali Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel ile birlikte hane ziyaretlerinde bulunarak, çocuklar başta olmak üzere ailelerin sorun, sıkıntı ve ihtiyaçları yerinde görüp, çare bulmaya çalışıyor.
Ziyaret ettikleri ailelerle sıcak ve samimi ortamda sohbette bulunan Vali Tuncay Sonel ve eşi Handan Sonel, ailelerin hal ve hatırını sorarak, onların varsa sıkıntılarını gidermeye ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar, gönüllerini, hayır dualarını alıyorlar.
Her fırsatta hane ziyaretlerine özel bir önem verdiğini belirten Vali Tuncay Sonel, “Ordu’ya ilk geldiğimiz ilk günden itibaren daha önceki görev yerlerimizde olduğu gibi şehit ve gazi ailelerimizi, engeli olan vatandaşlarımızı, yetim ve öksüz çocuklarımızı, yaşlılarımızı ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek, onlara devletimizin şefkatini, sıcaklığını ve güler yüzünü göstermeye gayret ediyoruz. Yapmış olduğumuz ziyaretlerde, vatandaşlarımızın yüzüne yansıyan mutluluğu gördükçe bizler de mutlu oluyoruz. Kovid19 illetinden kurtulduğumuz vakit hane ziyaretlerimizi daha çok yapacağız.” diye konuştu.
Vali Tuncay Sonel ve eşi Handan Sonel’in ziyaretinden dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getiren aileler, “Evimize kadar gelip, halimizi hatırımızı sormanız, bizlere moral oluyor. Sizlerin ziyaretiyle çok mutlu olduk. Bizleri çok önemsediğinizi biliyoruz. Rabbim sizlerden razı olsun” şeklinde duygularını dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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