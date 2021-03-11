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Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde en düşük bekar personel maaşı 2 bin 860 liradan 3 bin 874 liraya, en düşük evli ve eşi çalışmayan bir çocuklu personelin net maaşı 4 bin liraya yükseltildi

İHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde en düşük bekar personel maaşı 2 bin 860 liradan 3 bin 874 liraya, en düşük evli ve eşi çalışmayan bir çocuklu personelin net maaşı 4 bin liraya yükseltildi

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Hizmetİş Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) işçilerin büyük kazanımı ile sonuçlandı. Yapılan sözleşme ile en düşük evli ve eşi çalışmayan bir çocuklu personelin giydirilmiş net maaş ücreti 4 bin lira olarak belirlenirken, bekar personelin net ücreti 3 bin 874 lira yapıldı. En düşük günlük taban yevmiye 130 TL olarak belirlendi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Hizmetİş Sendikası arasında Büyükşehir Belediyesi işçi kadrosunda bulunan bin 813 ve OSKİ işçi kadrosun da bulunan 670 personel olmak üzere toplam 2 bin 483 işçiyi kapsayan görüşmeler uzlaşı ile sonuçlandı.
Uzlaşmanın ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda toplu sözleşme imza töreni düzenlendi. İmza törenine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Hakİş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, Hakİş Ordu Şube Başkanı Nevzat Acu ve işçiler katıldı.

“Hayırlı olsun”
İmza töreninde bir konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’da her bireye hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Güler, “Bugün burada 2 bin 483 çalışanımızın toplu iş sözleşmesi için bulunuyoruz. Dolayısıyla burada karşılıklı bir helalleşme ve hakhukuk söz konusu. İnşallah bereketiyle kullanırsınız. Bizlerde Ordu’muzu sizlerin vasıtasıyla daha güzel noktalara getiririz. Ben burada bir başkan olarak değil, bir ağabeyiniz bir hemşeriniz olarak konuşuyorum. Bir sloganımız var. Düşünen Üreten Yarışan Ordu. Bu sadece bizim için değil, şehrimiz için değil, çalışan kardeşlerimiz içinde geçerlidir. Onun için hep birlikte daha çok çalışarak güzel şehrimizi daha da güzel hale getireceğiz. Yaptığımız bu iş sözleşmesinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Hakİş’ten Başkan Güler’e teşekkür
Hakİş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan da Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’i, Türkiye’nin kritik kurumlarından en önemli görevlere imza atmış biri olarak gerçekten Ordu için büyük kazanım olduğunu söyledi. Arslan, “Bu şehrin hak ettiğini alması için bir şans olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ortaya koyduğu farklı belediyecilik anlayışı dolayısıyla teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Arslan, “Bugün 2 bin 300 arkadaşımız adına Toplu İş Sözleşmesi yapıyoruz. Artık bir anlayış birliğindeyiz, bundan sonra birlikte çalışacağız. Bu amaçla daha iyi hizmetleri belediyemize nasıl kazandıracağız, daha dengeli bir çalışma düzenini nasıl gerçekleştireceğiz tüm çabamız bu. Sözleşme sürecinde sosyal diyalog sonucunda ortak noktada buluşmayı başardık. Bu başarının mimarı Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, Ordulu bir kişi olarak işçilerin ekonomik ve sosyal hakları noktasında katkıda bulunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını söyledi. Keskin, “Yaptığımız Toplu İş Sözleşmemizin işçilerimizin lehine bitmesi noktasında Sayın Bakanımızın ve ekibinin göstermiş olduğu iyi niyete bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye standartlarının üzerinde bir sözleşme yaptık” dedi.

Ücret dengesizliği düzeltildi, ikramiyeye yüzde 160 zam
Sendika temsilcileri ile yapılan toplu iş sözleşmesine göre işçilerin ücretlerinde sosyal haklarında iyileştirmeler yapılarak ücret dengesizlikleri düzeltildi.
Taşerondan kadroya geçiş süreciyle beraber kamu işçilerine 52 gün olarak uygulanan ancak belediyelerde uygulanmayan ikramiye oranları Ordu Büyükşehir Belediyesi ve yetkili sendika arasında imzalanan TİS ile ortadan kalktı. Bu kapsamda daha önce Büyükşehir Belediyesi’nde 20 gün OSKİ’de 10 gün olarak uygulanan ikramiye oranları yüzde Ordu Büyükşehir Belediyesinde yüzde 160 oranında OSKİ’de yüzde 420 oranında artırılarak kamu işçileri ile aynı seviyeye çıkarıldı. 52 günlük ikramiye 12 aya bölünerek işçilerin aylık bordrolarına ilave edilerek böylelikle işçilerin aylık kazançları daha da yüksek seviyeye çıkarıldı.

Mali ek haklarda büyük artış
TİS ile sosyal haklara da yüksek oranda artış yaşandı. Yemek yardımı yüzde 100’lük artış ile 15 TL’ye yükseltildi. Yakacak, çocuk yardımı ve yol yardımı gibi tüm sosyal mali ek haklara ortalama yüzde 42’lik artış yapıldı. Öte yandan öğrenim yardımına yüzde 82, ölüm yardımlarına ise yüzde 262 artış yapılırken evlenme, askerlik ve tabi afet yardımı ödemeleri de zenginlik kazandı. Ramazan ve Kurban Bayramı için verilen bayram ikramiyesine de %47 oranında artış yapıldı.

Başkan Güler’den bir ilk: Evlilik yıldönümlerinde izin
Öte yandan sendika talep etmemesine rağmen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, eşlerin evlilik yıldönümlerini rahatlıkla kutlayabilmeleri için jest yaptı. Başkan Güler’in talimatıyla konulan maddeye göre, aile birliğini korumak, aile olgusunu canlı tutmak amacıyla personelin evlilik yıldönümlerinde 1 gün idari izinli olması sözleşmede yerini aldı.

Sosyal haklarda büyük artış
Bu arada yıllık izin süreleri mevcut uygulamada kanuni değerlerden 2 gün fazla iken, Başkan Güler’in talimatıyla bu süre 4 güne çıkarıldı. Bildirim süreleri ve olaya bağlı sosyal izinler çeşitlendirilerek artış yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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