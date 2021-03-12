Polis memuru koronaya yenik düştü

Edirneli öğrenciler İstiklal Marşı'nın on kıtasını on ayrı tarihi mekanda okudu

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde görevli polis memuru Burak Uzunçakmak, yakalandığı Kovid19 sebebiyle hayatını kaybetti.

20172019 yılları arası Mesudiye Emniyet Müdürlüğü'nde, son bir yıldır Ordu Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Trafik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Burak Uzunçakmak, 15 gün önce yakalandığı Kovid19 salgın hastalığı sebebiyle özel bir hastanede tedavi görmeye başladı. Entübe şekilde tedavi gören ve dün durumu ağırlaşan Burak Uzunçakmak, bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

OrduKabadüz nüfusuna kayıtlı 20 yıllık polis memuru olan Burak Uzunçakmak evli ve 3 çocuk babasıydı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.