İkiz nineler, ikinci doz aşılarını oldu



Nurcan ŞANLI/PERŞEMBE (Ordu), (DHA)ORDU´nun Perşembe ilçesinde ikizler Hacer ve Emriye Sarı (89), ikinci doz koronavirüs aşılarını yaptırdı.

İlçeye bağlı Yazlık Mahallesi´nde yaşayan ikiz kardeşler Hacer ve Emriye Sarı, koronavirüs salgınına karşı başlayan mücadele kapsamında ilk doz aşılarını 13 Şubat tarihinde oldu. Sarı kardeşler, ikinci doz aşı için randevularını aldı. Yalıköy Aile Sağlığı Merkezi´ne giden Sarı kardeşler, yapılan kontrollerin ardından ikinci doz aşılarını da oldu. Bir süre gözlem altında tutulan Hacer ve Emriye Sarı kardeşler, emeği geçenlere teşekkür etti.

EMİNE ERDOĞAN´A SELAM GÖNDERDİLER

Emriye Sarı, "Aşı oldum, ağrım yok" derken, Hacer Sarı ise "Allah´a şükür iyiyim, bir sıkıntı yok" dedi. Tek istekleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın eşi Emine Erdoğan´ı görmek olduğunu söyleyen Sarı kardeşler, Emine Erdoğan´a selam söyledi.

`TEYZELERİMİZİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ´

Yalıköy Aile Sağlığı Merkezi doktoru Gürkan Aydın, "İki teyzemizin de aşılarını tamamladık, 1 ay önce de ilk doz aşılarını oldular. Aşının koruyuculuğun başlaması için 10-15 gün geçmesi gerekiyor. Teyzelerimiz dikkat etmeye devam edecekler. Şu an sağlık durumları iyi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Perşembe Nurcan ŞANLI

2021-03-12 12:09:17



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