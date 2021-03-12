Öğretmenlerden korona oyunu uygulaması Oyun oynayarak korona virüsten korunma yolları öğrenilebilecek

Ordu'da öğretmenler geliştirdikleri mobil oyunla çocuklara korona virüsten korunmanın yollarını eğlenceli bir şekilde öğretecekler.

Fatsa ilçesinde özel kurulan mobil oyun geliştirme ekipleri öğretmenleri tarafından, korona virüs salgınına dikkat çekmek için geliştirdikleri mobil oyun yapılan tanıtım toplantısında görücüye çıktı. Oyunda, korona virüsten korunmanın yolları ve bağışıklığı güçlendiren meyvelerin önemi vurgulanırken oyunun grafiklerinde ise Fatsa görselleri kullanıldı.

Oyun seven çocuklar kız ve erkek karakterden herhangi birini seçerek oyuna başlıyor. Sonrasında oyun içinde seçilen karakter topladığı meyve, maske ve dezenfektanlarla korona virüsten korunmak için çaba göstererek oyunda başarılı olmaya çalışıyor. 10 öğretmenin bir araya gelerek geliştirdikleri oyuna CovidEx adı verildi. Uygulama Google Play'dan yakın zamanda kullanıcılar tarafından indirilebilecek.

Uygulama ile ilgili bilgiler veren Bilişim Öğretmeni Dilek Ergül, “Salgınla birlikte artan mobil içerik ihtiyacı doğrultusunda içinde bulunduğumuz korona virüs sürecini çocuklara düzgün ve eğlenceli bir şekilde anlatabilmek için böyle bir yol seçtik. Herkesin rahatlıkla indirip oynayabileceği bir içerik geliştirmek istedik. İstekli olup kendini geliştirmek isteyen öğretmen arkadaşlardan bir ekip oluşturduk. 7 aylık bir çalışma sonucunda korona virüsün hayatımıza girdiği mart ayına yetiştirmeye çalıştık ve başardık. Çocuklarımızın CovidEx'i çok seveceğini düşünüyoruz. Hem Fatsa için yerel hem de öğretmenlerimizin kendi geliştirdiği bir uygulama olduğu için büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Biz profesyonel bir ekip değiliz ancak ekip olarak bu pandemi sürecinde elimizi taşın altına koyarak bir şeyler üretmeyi amaçladık” dedi.

"Fatsa'da bu uygulamayı gerçekleştiren bilişim öğretmenlerine minnettarım" diyerek sözlerine başlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, “Dün itibarıyla korana virüs salgının bir yılını bitirdik. Öğrencilerimiz evlerinde eğitim aldılar. Biz bilişim alt yapısı olarak güçlü bir ülkelerden biriyiz. Bizler Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimize bu dönemde salgını anlatmanın eğlenceli bir yolunu bulmak amacıyla yola çıkarak bir ekip kurduk. Onlar da korona virüsten korunmak için olmazsa olmaz üç kuralı işleyen bir mobil oyun geliştirerek bunu yapabileceklerini söyleyince işe koyulduk. Gelinen noktada CovidEx ortaya çıkmış oldu. Fatsa ve tüm ülkemizdeki öğrencilerimizin oyun oynayarak korona virüsten korunma yollarını öğrenebileceği bir fırsat olduğunu düşüyorum. Oyunun grafiklerinde Fatsa temasının kullanılması ekipteki öğretmenlerimizin fikriydi. Oyun elbette geliştirmeye açık bir durumda. Çeşitli figür ve mekânlar eklenerek, içerik zenginleştirilebilir. Bu ekip ileride bu oyunu geliştirerek strateji oyununa dönüştürecektir” diye konuştu.

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