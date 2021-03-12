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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da dev dalgalar karayoluna ulaştı

İHA

Ordu'da dev dalgalar karayoluna ulaştı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde boyu 34 metreyi bulan dev dalgalar, kayalıkları aşıp karayoluna ulaştı.
Karadeniz’de fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Dalgalar, OrduSamsun karayolu, sahil caddesi Balıkçı Barınağı mevkisinde kıyılara zarar verdi. Yaklaşık 1 kilometrelik mesafede karayolu, dalgaların fırlattığı taşlarla kaplandı. Dalgalar nedeniyle yoldan geçen araçların zarar görmemesi için polis önlem aldı. Belediye görevlilerince yollar temizlenmeye çalışıldı. Dalgadan dolayı yolda su birikintisi meydana gelirken, kayalara çarparak yola sıçrayan dalganın 34 metre yükseldiği görüldü.
Dalganın devam etmesi nedeniyle araç geçişleri kontrollü sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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