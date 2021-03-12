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Bakan Kasapoğlu: “Amacımız, dünya ve olimpiyat şampiyonları yetiştirmek" Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "AK Parti sürecinde her alanda olduğu gibi sporda da önemli çalışmalar yapıldı”

İHA

Bakan Kasapoğlu: “Amacımız, dünya ve olimpiyat şampiyonları yetiştirmek" Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "AK Parti sürecinde her alanda olduğu gibi sporda da önemli çalışmalar yapıldı”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ak Parti'nin 19 yıllık iktidar sürecinde her alanda olduğu gibi sporda da önemli gelişmelere imza attığını belirterek, "Amacımız dünya ve olimpiyat şampiyonları yetiştirmek. Bu doğrultuda da alt yapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.
Bakan Kasapoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu’da, Recep Kara Spor Salonu’nda incelemelerde bulundu. Burada, sporcu gençlerle bir araya gelip, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Bakan Kasapoğlu, ardından, 97 bin metrekare alan üzerine kurulan, toplam bedeli 161 milyon 752 bin TL olan ve tüm salon sporlarına da ev sahipliği yapacak olan Yeni Ordu Stadı’nda incelemelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu’na, Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekilleri Ergün Taşçı ile Metin Gündoğdu, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve ilgililer de eşlik etti.

“19 yıllık iktidar sürecinde her alanda olduğu gibi sporda da devrimi gerçekleştirdik”
Stadyumda, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Ordu, hem gençlik açısından, hem de sportif altyapısı ve potansiyel açısından çok önemli bir vilayetimiz. Hamdolsun ki 19 yıllık iktidar sürecinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çok önemli bir devrimi her alanda olduğu gibi sporda ve gençlikte Ordu’da gerçekleştirdik. Ama Türkiye, her daim yarınlara daha güçlü yürümenin peşinde inancına sahip bir ülke olarak, iyisinin daha iyisini ortaya koyma ilkesiyle çalışıyor” dedi.

“Amacımız, standartları her geçen gün daha yukarıya taşımak”
“Bugün de Cumhurbaşkanımızın ekonomi reformunu takip ettik” diyen Bakan Kasapoğlu, “Önceki günlerde yine her alanda bir reformu hızlı bir şekilde yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız, 2021 yılını şahlanış yılı olarak ilan ettiler. Amacımız standartları her geçen gün daha da yukarıya taşımak. Bu doğrultuda gerek büyükşehir belediyemiz ile valiliğimiz, ilçe belediyelerimiz ile birlikte çok önemli toplantılar gerçekleştirdik ve var olan yatırımları değerlendirdik” diye konuştu.

"Pandemiye rağmen hızlı bir şekilde yatırımlara devam ediyoruz"
Amaçlarının, sporun her alanda ve her branşta erişilir olmasını sağmak olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Dünya ve olimpiyat şampiyonları yetiştirmek. Bu doğrultuda da alt yapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Bazıları bazı şeylere sürekli itiraz ediyor ama biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde her geçen gün taş üzerine taş koyuyoruz. Şu an bu stat, Türkiye’nin en yeni statlarından birisi olacak. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en güzel statlarından birisine aday gösterilen Göztepe Stadı’nın açılışını yaptık. Onun öncesinde de Adana’da çok güzel bir stat açılışı yaptık. Pandemiye rağmen şükürler olsun tüm kabine ve teşkilat olarak hızlı bir şekilde yatırmaya ve çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Yeni Ordu Stadı bünyesinde bulunan spor lisesi, Türkiye’de bir ilk”
Ordu’da 2017 yılında yapıma başlanan stadyumun bünyesinde bulunan spor lisenin, Türkiye’de ilk olduğuna değinen Bakan Kasapoğlu, “Yeni Ordu Stadı da neredeyse tamamlandı. Ordu için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kalan detaylar var, tamamlandığında inşallah farklı bir stadı halkımız ile buluşturmuş olacağız. Bu stat, içerisinde spor lisesinin olduğu bir stat olarak, ülkede ilk olacak. Hem sporcularımız ve öğrencilerimiz kalacağı bir pansiyonu içerisinde bulunduracak hem de derslikleri ile Ordu’ya değil, bölgeye hitap edecek bir spor lisesini kazandırmış olduk” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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