23 yıldır evlat hasretlerini Boncuk'la giderdiler Evlat özlemi çeken ailenin yüzünü "Boncuk" güldürdü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan 23 yıllık evli Yusuf ve Nagihan Güvemli çifti, yıllardır çocuk özlemini yaşamalarının ardından evlat hayallerini evlerinde besledikleri Boncuk isimli kuzu giderdi.

İlçenin Ayazlı Mahallesi'nde yaşayan 23 yıldır evli Yusuf ve Nagihan Güvemli çiftinin çocuklarının olmamasından dolayı, ağabeyleri Bilal Güvemli komşulardan aldığı kuzuyu kendilerine hediye etti. 34 günlükken kuzuyu evlerine alarak beslemeye başlayan çift, 3 aylık olan Boncuk'a evlatları gibi bakarak evlerinin içerisinde besliyorlar. 23 yıldır evlat hasreti yaşayan çiftin ise tek mutluluk kaynağı olan Boncuk, özel şampuanla yıkanarak her gün sütle besleniyor.



"Boncuk bizim her şeyimiz"

34 günlük iken evlerine gelen Boncuk'un hayatlarını sil baştan değiştirdiğini söyleyen Nagihan Güvemli, "Ben Boncuk'a sadece şu an süt veriyorum. Başka bir şey vermiyorum. Evin içinde veya dışında peşimde gider gelir. Bu ilk bize geldiği zaman 34 günlük kadardı. Bocuk geldiği zaman rahatsızdı. Bacaklarının üzerine basamıyordu. Bizde içeri aldık. Zaten en çok eşim istiyordu. Sonra evin içerisinde bana iyice alıştı. Boncuk bizim her şeyimiz oldu. Sabah Boncuk'la ilk kalktığımızda sütünü içirip bezini alıyorum. Ben ahıra gittiğimde Boncuk'u eşim Yusuf'a verip ahıra gidiyorum. Ben ahırdan gelene kadar bana bağırıyor. Saat 10.00 gibi tekrar sütünü içiriyorum. Biz Boncuk'la misafirliğe oturmaya bile gidiyoruz. Evde tek bırakmıyoruz. Boncuk çok fazla yürümek istemiyor" dedi.



"Biz onu evladımız gibi koynumuzda büyüttük"

23 yıllık evlat hasretlerini Boncuk'la giderdiklerini söyleyen Yusuf Güvemli, "Biz bunu ilk üç dört günlükken evimize getirdikten sonra sobanın yanında Boncuk'a yer hazırladık. Hanımın hırkasını açıp onunla uyutuyordum. O hırkanın kokusunu alınca hiç bir yere gitmiyordu. Ama hırkasını yerden aldığım zaman eşimi evin her yerinde arıyordu. Bizim 23 yıldır çocuğumuz yok. Ama evladımız gibi evimizin içinde bakıp seviyoruz. Ben onu hem koynumda büyüttüm. Bize bunu bize verene hep dua ediyorum Allah razı olsun diye. Boncuk'un ilk yanımıza geldiği günün resimleri bile var. Ben onu evladımız gibi koynumda besledim, büyüttüm, banyosunu yaptırdım. Bazen ağabeyim Bilal Güvemli yukarı çay içmeye çağırdığı zaman Boncuk'u taşımamız gerekiyor. Biz de onu kucağımıza alıp öyle çıkıyoruz. Ben akşam uyurken bile 'Boncuk, oğlum neredesin' diye seslenirim. Onun da bana seslendiğini duyduğumda dünyalar benim oluyor. Her gece ona uyumadan bakarım. Çünkü aklım Boncuk'ta kalıyor. Odaları dolaşırım nerede yatıyor diye bakarım" diye konuştu.

