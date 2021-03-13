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Arızaya giden elektrik arıza ekipleri karda mahsur kaldı YADAŞ ekipleri, kar nedeniyle kesilen elektrik arızası için çıktıkları yolda mahsur kaldı, iş makinesi yardımıyla açılan yolda arızaya ulaştı

İHA

Arızaya giden elektrik arıza ekipleri karda mahsur kaldı YADAŞ ekipleri, kar nedeniyle kesilen elektrik arızası için çıktıkları yolda mahsur kaldı, iş makinesi yardımıyla açılan yolda arızaya ulaştı

Ordu’nun Kumru ilçesinde, yüksek kesimli yaylada yaşanan elektrik arızasına müdahale etmek için yola çıkan elektrik arıza ekipleri mahsur kaldı. Ekipler, belediye tarafından açılan yolda ilerleyerek, arızaya müdahale etti.
Ordu’nun yüksek kesimli Kayabaşı ve Ericek Yaylası’nda etkili kar yağışı nedeniyle oluşan elektrik arızasına müdahale etmek isteyen Kumru ilçesindeki YEDAŞ ekipleri, kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Elektrik akımının bir süre verilemediği yaylalarda vatandaşların mağdur olmaması adına yola çıkan ekipler, Kayabaşı Mahallesi bölgesinde mahsur kaldı. Bir süre çabalayan ekiplerin aracı kara gömülünce belediye ekiplerine bilgi verildi.
Bir süre sonra olay yerine ulaşan iş makinesi yarımıyla açılan yolda ilerleyen YEDAŞ ekipleri, greyderin arkasından ilerleyerek arızaya müdahale etti, yeniden trafolara elektrik verilmesini sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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