Bursa´daki kazada hayatını kaybeden kaynak ustası toprağa verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa KIRLAK/PERŞEMBE, (Ordu), (DHA)BURSA´nın Kestel ilçesinde freni boşalan TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kazada, servis aracında hayatını kaybeden kaynak ustası Basri Gümüş (47), memleketi Ordu´nun Perşembe ilçesinde toprağa verildi.

Bursa´da 4 kişinin öldüğü 20 kişinin de yaralandığı kazada hayatını kaybeden Basri Gümüş'ün cenazesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yakınları tarafından alınarak, Ordu´nun Perşembe ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi´ne getirildi. Gözyaşları içerisinde karşılanan Gümüş´ün cenazesi, evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak ustası 1 çocuk babası Basri Gümüş´ün 20 yıl önce ailesiyle birlikte Bursa´ya taşındığı, çalıştığı firmaya ait servis aracıyla eve dönerken meydana gelen kazada hayatını kaybettiği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Perşembe Mustafa KIRLAK

2021-03-13 15:36:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.