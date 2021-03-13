Bursa´daki kazada hayatını kaybeden kaynak ustası toprağa verildi

Mustafa KIRLAK/PERŞEMBE, (Ordu), (DHA)BURSA´nın Kestel ilçesinde freni boşalan TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kazada, servis aracında hayatını kaybeden kaynak ustası Basri Gümüş (47), memleketi Ordu´nun Perşembe ilçesinde toprağa verildi.
Bursa´da 4 kişinin öldüğü 20 kişinin de yaralandığı kazada hayatını kaybeden Basri Gümüş'ün cenazesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yakınları tarafından alınarak, Ordu´nun Perşembe ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi´ne getirildi. Gözyaşları içerisinde karşılanan Gümüş´ün cenazesi, evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
Kaynak ustası 1 çocuk babası Basri Gümüş´ün 20 yıl önce ailesiyle birlikte Bursa´ya taşındığı, çalıştığı firmaya ait servis aracıyla eve dönerken meydana gelen kazada hayatını kaybettiği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Perşembe Mustafa KIRLAK
2021-03-13 15:36:08
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