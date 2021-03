Altınordu’da spor canlanacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle Altınordu ilçesine, spor kompleksi başta olmak üzere önemli yatırımlar kazandırılacak.

Altınordu’da her yaştan vatandaşın sportif ve kültürel imkanlara ulaşabilmesi için çalışmalarını sürdüren Altınordu Belediyesi, ilçeye yeni spor ve kültür alanları kazandırmak için projeleri hayata geçiriyor. Yıl Spor Kompleksi’ başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle çeşitli yatırımlar şehre kazandırılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun, Altınordu ziyaretinde görüşülen ve onaylanan yatırımları, Belediye Başkanı Aşkın Tören kamuoyuyla paylaştı.

Projeler hakkında bilgiler veren Başkan Tören, “Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ziyaretinde, Altınordu 100. Yıl Spor Kompleksi, geleneksel sporlar tesisi, sentetik çimli semt sahaları, fitness salonu projeleri için önemli destekler aldık. İlçemize yapılacak yatırımlar nedeniyle başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na şehrim ve hemşerilerim adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Amaçlarının, ilçedeki her genci spor faaliyetlerine ulaştırmak olduğunu dile getiren Başkan Tören, “Gençlik ve Spor Bakanımızın öncülüğünde, Altınordu’da var olan spor reformunu taçlandıracak projelerimize start veriyoruz. Bu kapsamda ilçemizde dört ayrı kapsamda spor yatırımı yapmak için çalışmalara başladık. Ordu Spor tesisleri 7’den 77’ye şehrimizin tüm kesimlerine hizmet verecek şekilde projelendirilmiştir. Spor kültürünü yaşatma ve yaygınlaştırma hedefiyle gelecek nesillerimizin bu kültürle yoğrulması amacıyla kompleksimiz farklı spor dallarını içerisinde barındırabilecektir: Futbol sahalarından, basketbol sahalarına, tenis kortlarından yüzme havuzuna kadar birçok imkân sunulacaktır. Böyle bir alt yapıyla spor endüstrisinden özelde Altınordu’muza genelde Ülkemize düşen payı artırma hedefindeyiz. Bir başka projemiz de şehrimizin hatta bölgemizin kültürel çehresine büyük katkı yapacağına inandığımız atlı spor tesisimizdir. Bu yönüyle haralarıyla, at koşum alanlarıyla, müze ve kafeleriyle çok geniş bir alanda hizmet verecek olan tesisimiz şehrimizin modern yapılarından biri olacaktır” dedi.

