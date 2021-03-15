Ünyeli iş adamlarına "teşekkür belgesi"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünyeli iş adamlarına "teşekkür belgesi"

İHA

Ünyeli iş adamlarına "teşekkür belgesi"

İzmir’de yaşanan depremde Ordu’nun Ünye ilçesinden giden yardımlara destek veren iş adamlarına "teşekkür belgesi" verildi.
Geçen yıl ekim ayında İzmir’de yaşanan depremde ihtiyaç sahipleri için Ünye’den yardım kampanyası düzenlenmiş ve yardımlar İzmirli vatandaşlara ulaştırılmıştı. Kampanyaya destek veren Ünye’deki iş adamlarına Ordu Valiliği teşekkür etti.
Ünye Kaymakamlığı’nda düzenlenen ve iş adamlarının da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, "Milletimiz emsali görülmemiş bir dayanışma örneği ortaya koyarak birbirine kenetlenerek her türlü ihtiyaç duyulan yardım elini uzatıyor. Son olarak İzmir depreminde ilçemizde bizleri gururlandıracak, yardımlaşma ruhuna, kültürümüze uygun şekilde yardım kampanyası düzenlendi. Bu kampanya çerçevesinde vatandaşlarımız az çok demeden destek oldular. Sayın Valimiz de belli meblağın üzerinde yardım eden kurum ve kuruluşlarımıza hem selam ve iyi dileklerini iletirken, aynı zamanda bunu teşekkür belgesiyle taçlandırmak istedi. Bizlerde Sayın Valimiz adına ve kendi adımıza, depremzedeler adına şükranlarımızı sunuyoruz. Rabb'im ülkemize afetler yaşatmasın. Depremzede vatandaşlarımızın sıkıntısını bir an önce gidermeyi nasip etsin" dedi.
Yapılan konuşmanın ardından destek olan iş adamlarına belgeleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’da 2 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Ordu’da 2 mahalle karantinaya alındı
Akaryakıt istasyonu yangınında faciadan dönüldü
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonu yangınında faciadan dönüldü
Ordu'da akaryakıt istasyonunda yangın
YEREL HABERLER Ordu'da akaryakıt istasyonunda yangın
Ordu’da can dostlar için modern hastane
YEREL HABERLER Ordu’da can dostlar için modern hastane
Ordu’da yollara kale gibi koruma
YEREL HABERLER Ordu’da yollara kale gibi koruma
Zirai don fındık tomurcuklarına zarar verdi, rekolte düşüşü bekleniyor Ordu’da, 200-500 metre yükseklikteki bölgelerde görülen don nedeniyle, yüzde 30-80 arasında hasar tespit edilebilir Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: “Bu olay, fındık rekoltesini önümüzdeki hasat döneminde olumsuz şekilde etkileyecektir, bunu artık gözden kaçıramayız”
YEREL HABERLER Zirai don fındık tomurcuklarına zarar verdi, rekolte ...
Ordu’da bir okul, İngiltere mutasyonlu virüs nedeniyle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Ordu’da bir okul, İngiltere mutasyonlu virüs ...
Ordu´da İngiltere varyantlı virüs tespit edilen okulda, eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Ordu´da İngiltere varyantlı virüs tespit edilen ...
Ordu’da yüksekten düşen kedi, ilk yardıma rağmen telef oldu 4 katlı binadan düşen ve ilk müdahaleleri yapılan kedi, ekiplere teslim edilemeden telef oldu
YEREL HABERLER Ordu’da yüksekten düşen kedi, ilk yardıma rağmen ...
Fatsa’da konforlu asfalt yol seferberliği
YEREL HABERLER Fatsa’da konforlu asfalt yol seferberliği
Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına saldırı Ordu'da, 14 Mart Tıp Bayramı'nda 112 Acil Servis ekipleri, alkollü şahıs tarafından saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına saldırı Ordu'da, ...
Ordu'da sağlık çalışanları unutulmadı
YEREL HABERLER Ordu'da sağlık çalışanları unutulmadı
Ordu’da korona virüs sessizliği
YEREL HABERLER Ordu’da korona virüs sessizliği
Arızaya giden elektrik arıza ekipleri karda mahsur kaldı YEDAŞ ekipleri, kar nedeniyle kesilen elektrik arızası için çıktıkları yolda mahsur kaldı, iş makinesi yardımıyla açılan yolda arızaya ulaştı
YEREL HABERLER Arızaya giden elektrik arıza ekipleri karda mahsur ...
Altınordu’da spor canlanacak
YEREL HABERLER Altınordu’da spor canlanacak
Bursa´daki kazada hayatını kaybeden kaynak ustası toprağa verildi
YEREL HABERLER Bursa´daki kazada hayatını kaybeden kaynak ustası ...
Arızaya giden elektrik arıza ekipleri karda mahsur kaldı YADAŞ ekipleri, kar nedeniyle kesilen elektrik arızası için çıktıkları yolda mahsur kaldı, iş makinesi yardımıyla açılan yolda arızaya ulaştı
YEREL HABERLER Arızaya giden elektrik arıza ekipleri karda mahsur ...
Ordu’da geçen yıl 1,6 milyon fidan üretildi
YEREL HABERLER Ordu’da geçen yıl 1,6 milyon fidan üretildi
Tüneller şehri Ordu Ordu’da 50 km uzunluğunda 62 adet tünel bulunuyor
YEREL HABERLER Tüneller şehri Ordu Ordu’da 50 km uzunluğunda 62 adet ...
Kibar: "Yeni yatırımlar Fatsa ilçemize hayırlı olsun"
YEREL HABERLER Kibar: "Yeni yatırımlar Fatsa ilçemize hayırlı olsun"
23 yıldır evlat hasretlerini Boncuk'la giderdiler Evlat özlemi çeken ailenin yüzünü "Boncuk" güldürdü
YEREL HABERLER 23 yıldır evlat hasretlerini Boncuk'la ...