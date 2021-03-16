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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Testosteron yetersizliğine dikkat

İHA

Testosteron yetersizliğine dikkat

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Cemalettin Cengiz Beyaz, erkeklik hormonu olarak bilinen testosteron seviyesinin azalmasıyla cinsel arzuda azalma, sertleşme kaybı, unutkanlık ve hafıza kaybı ortaya çıkarabileceğine dikkat çekti.
Testosteron hakkında bilgilendirmede bulunan Medical Park Ordu Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Cemalettin Cengiz Beyaz, “Yaşlanan erkekte androjen eksikliği, ileri yaşta ortaya çıkan testosteron hormonu düzeyindeki yetersizlikle kendini gösteren klinik ve biyokimyasal bir sendromdur.” dedi.
Erkeklik hormonu olarak bilinen testosteronun erkeklerde üreme ve cinsel işlevlerin gelişimi ve sürdürülebilmesi için hayati önem taşıdığını söyleyen Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Cemalettin Cengiz Beyaz, “Bu işlevlerin haricinde testosteron hormonu kas oluşumu, kemik mineralizasyonu, yağ metabolizması ve bilişsel fonksiyonların sağlığı için de gereklidir. Yaşlanan erkekte testosteron seviyelerinin azalması, Tip II Şeker Hastalığı ve Metabolik Sendrom riskini artırabildiği bilinmektedir.” şeklinde konuştu.

Cinsel arzuda azalma ve unutkanlık olabilir
Opr. Dr. Cemalettin Cengiz Beyaz, testosteron eksiliği neticesinde görülebilen şikayetleri de şöyle sıraladı: “Cinsel arzuda azalma, sertleşme kaybı, unutkanlık, hafıza kaybı, konsantrasyon güçlüğü, uykusuzluk, çökkünlük, sıcak basması, kas gücünde ve kitlesinde azalma, kemik yoğunluğunda azalma, kemik erimesi ve göbek çevresi yağ dokuda artış en çok görülebilen şikayetlerdendir.”

Vücudun sinyallerine dikkat!
Testosteron eksikliğinin orta yaş erkekler arasında yüzde 212 arasında rastlandığına dikkat çeken Dr. Beyaz, “Yukarıda belirttiğimiz şikayetler dışında testislerde küçülme, meme dokusunda büyüme, kıllanmada azalma, kaslarda incelme ve göbek etrafı yağ dokuda artış gibi fizik muayene bulguları varlığında laboratuvar testlerinde testosteron düşüklüğü tespit edilmesi ile tanı konulmuş olur. Benzer bulguların testosteron seviyesi normal olduğunda da ortaya çıkabileceği ve altta başka rahatsızlıkların var olabileceği unutulmamalıdır” dedi.

Düzenli spor ve diyet andojen eksikliğine iyi geliyor
Sağlıklı beslenme ve spor yapmanın testosteron yetersizliği belirtilerini hafiflettiğini ve hatta geciktirdiğinin altını çizen Beyaz, “Tedavide ilk olarak hastada yaşam tarzı değişiklikleri (düzenli spor ve diyet) önerilmelidir. Bunlarla beraber amaç eksik olan testosteron hormonunu normal fizyolojik seviyelere yükseltmek ve bu sayede hormon eksikliğinin hastalarda yol açabileceği problemleri ortadan kaldırmaktır. Bu amaçla ağızdan alınan haplar, cilde sürülen jeller ve kas içine uygulanabilen ilaçlar mevcuttur. İlaç tedavisi uzun süreli olacağı için bu hastalarda düzenli kan sayımı ve prostat hastalıkları açısından takip gerekmektedir” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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