140 yıllık ıhlamur ağacı “anıt ağaç” oldu

Ordu’nun Perşembe ilçesinde bulunan 140 yıllık ıhlamur ağacı Ordu Büyükşehir Belediyesinin girişimleri ile koruma altına alınarak “anıt ağaç” olarak tescillendi.

Ordu’nun nefes alan daha yeşil bir görünüm kazanması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda başlattığı ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor. 19 ilçede etkin bir ağaçlandırma çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve geldiği günden bu yana Ordu genelinde 9 bin 653 ağaç, 124 bin 294 ağaççık ve çalıyı toprakla buluşturdu.



Yıllara meydan okuyor

Ağaçlandırma çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, tarihe tanıklık eden ağaçlar için de çalışma yürütüyor. Ordu’nun sakin şehir unvanlı Perşembe ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve 140 yaşında olduğu tespit edilen ıhlamur ağacı, Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle koruma altına alındı. Samsun Tabiat ve Şehircilik Bakanlığında onaylanan ıhlamur ağacı “anıt ağaç” olarak tescillendi.



Fotoğrafçılar için doğal stüdyo

Resmi olarak tescillenen ve koruma altına alınan ıhlamur ağacı deniz kıyısında bulunduğu konum gereği büyük ilgi görüyor. Yeni evli çiftlerin dış çekimler için uğrak noktası olan ıhlamur ağacının Büyükşehir Belediyesinin yapacağı dokunuşlarla görsel bir şölen yaşatması hedefleniyor.

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