Ordu’da bir haftada 183 kişiye korona cezası

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Ordu’da bir haftada 183 kişiye korona virüs cezası yazıldı.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 814 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 1 kişiye sarhoşluktan, 3 kişiye havai fişek atmaktan, 6 kişiye yasak avlanmaktan, 1 kişiye yasa dışı bahis oyunu oynamaktan, 183 kişiye de korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 55 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 28’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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