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Ordu Üniversitesi 15 yaşında 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 99'luk kontenjan doluluk oranına ulaşan Ordu Üniversitesi, Devlet Üniversitelerinin Genel Memnuniyet Sıralamasında 125 devlet üniversitesi arasında 29’uncu sırada yer aldı. ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan: “ODÜ, 15 yıllık kısa geçmişine rağmen ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen bir üniversite haline geldi”

İHA

Ordu Üniversitesi 15 yaşında 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 99'luk kontenjan doluluk oranına ulaşan Ordu Üniversitesi, Devlet Üniversitelerinin Genel Memnuniyet Sıralamasında 125 devlet üniversitesi arasında 29’uncu sırada yer aldı. ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan: “ODÜ, 15 yıllık kısa geçmişine rağmen ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen bir üniversite haline geldi”

17 Mart 2006 tarihinde dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler’in gayretleriyle eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan Ordu Üniversitesi 3 enstitü, 12 fakülte, 2 yüksekokul ve 10 meslek yüksekokulunda bin 500’ü aşan akademik ve idari personeli, lisansüstü, lisans ve ön lisansta 20 bine yaklaşan öğrencisi ile nitelikli gelişimini sürdürüyor.
Akademik ve fiziki gelişimi ile birlikte öğrenci sayısını da her geçen yıl artırmaya devam eden Ordu Üniversitesi ülke kalkınması ve gelişimine katkı sağlayacak, ulusal ve uluslararası platformlarda söz sahibi olacak bilim ve iş insanları yetiştirmeye yönelik açılan ön lisans ve lisans programlarında 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 99'luk kontenjan doluluk oranına ulaştı.
Bununla birlikte öğrenci memnuniyetinde de yükselişini sürdüren Ordu Üniversitesi, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2020 raporunun sonuçlarına göre lisans öğrencilerinin Devlet Üniversitelerinin Genel Memnuniyet Sıralaması’nda 125 devlet üniversitesi arasında 29’uncu sırada yer aldı.

Nitelikli akademik kadro
Üstün ve kaliteli akademik niteliklere sahip, öğrencilerin her an ulaşıp sorularına cevap alabileceği seçkin öğretim elemanlarına sahip olan Ordu Üniversitesi, nitelikli insan gücü yetiştirmek misyonuyla hareket ederek öğrencilerini özel derslik ve amfileri, uygulamalı eğitime yönelik laboratuvar ve ekipmanlarıyla; öğretim üyeleriyle yakın etkileşim içinde, özgür ve sorgulayan bireyler olarak yetiştirmeye ve öğrencilerinin üstün bireysel ve mesleki bilgiyle donanmış, özgüveni yerinde, sorumluluk duygusuna sahip sağlıklı bireyler olarak gelişmelerine katkı sağlıyor.
Ulusal ve uluslararası alanda birçok araştırma ve projeye imza atarak bölgesine ve ülkesine hizmet eden akademik kadroya sahip olan Ordu Üniversitesi ulusal ve uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre nitelikli bilimsel gelişimini sürdürüyor.
Bu kapsamda üniversitelerin kendi akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmesine ve üniversitelerin belirlenen kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine yardımcı olan URAP 20202021 sonuçlarına göre Ordu Üniversitesi Türkiye’deki 166 üniversite arasında 83’üncü, 110 devlet üniversitesi arasında 70’inci, 2000 yılından sonra kurulan 95 üniversite içerisinde ise 25'inci sırada yerini aldı.

Bilimsel projeler arttı
Akademik birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli alanlarda yeni laboratuvarlar kurarak ve mevcut laboratuvarların da donanımlarını artırarak araştırma faaliyetlerine aralıksız devam eden Üniversitemiz, kurulduğu yıl 13 olan laboratuvar sayısını 152’ye yükselterek eğitim öğretim faaliyetlerini çağdaş eğitimin gerektirdiği her türlü imkana sahip mekanlarda sürdürebilmek için bilimsel çalışmalarına devam ediyor.
Bununla birlikte akademisyenlere özellikle bilimsel araştırma ve tez projeleri için mali destek sağlayarak üniversitenin akademik başarısının yükseltilmesine katkı sağlamak olan Bilimsel Araştırmalar Projeleri biriminde kurulduğu 2012 yılından bu zamana 2 binin üzerinde araştırma, tez, alt yapı, bilimsel etkinlik projeleri gerçekleştirilmiştir.

Şehir Hastanesi, ODÜ arazisine yapılıyor
Ordu’nun ve Karadeniz Bölgesi’nin sağlık alanında önemli bir adresi olma niteliği taşıyan Ordu Üniversitesi hastaneleri, sunduğu sağlık hizmetleri ile hasta ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Ordu halkının sağlık sorunlarının çözülmesi adına şehrin ihtiyaç duyduğu hastanenin yapılabilmesi için Üniversitemize ait 208 dönümlük bir arazinin tahsisi gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapımına başlanan hastane arazisi üzerinde 592’si tek, toplam 900 yataklı ve 278 bin 370 metrekare hizmet binası, 16 bin metrekarelik ek hizmet binası ile toplamda 300 bin metrekare kapalı alana sahip hastane yapılacak. Bununla birlikte gerçekleştirilen 42 dönümlük ek yer tahsisi ile şehir hastanesinin yanına Tıp Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri için derslik, laboratuvar ve çalışma odalarının bulunacağı kapalı alanı 22 bin 300 metrekare olan morfoloji binası inşa edilecek.

“Tercih edilen bir üniversiteyiz”
Ordu Üniversitesinin kurulduğu günden bugüne gerek akademik gerekse fiziki gelişimi ile ön plana çıktığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, ODÜ’nün 15 yıllık kısa geçmişine rağmen ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen bir üniversite haline geldiğini söyledi.
Akdoğan, şöyle devam etti: “Üniversitelerin yalnızca bir eğitim ve öğretim merkezi olmalarının dışında bulunduğu bölgeye ve ulusal kalkınmaya sunacağı katkının bilinciyle kendisine bir yol haritası çizen Üniversitemiz bölgesinde, ülkesinde ve dünyada marka bir üniversite olabilmek için yeni ve özgün fikirler ortaya koyarak şehir ve üniversitenin ortak yararına projeler ve iş birlikleri oluşturmaktadır. Kurumsal hedefimiz bilgiye dayalı sistemlerle donatılmış bir toplum oluşturmanın mücadelesini vererek hem bilimsel çalışmalarımızın niteliğini ve çeşitliğini artırmak hem de eğitim öğretim faaliyetlerimizin kalitesini her dönem yükselterek gençlerimizi bilimin ışığında geleceğe hazırlamak, bu bağlamda ülke kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürmektir. Üniversitemiz bundan sonraki süreçte de akıl, bilim ve toplum odaklı modern bir ilerleyişi temel alarak nitelikli çalışmalarına devam edecektir. Bu düşüncelerle kuruluşundan günümüze kadar Üniversitemizin gelişmesine katkıda bulunan bütün yöneticilerimize, bürokratlarımıza, akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyor, Üniversitemizin 15’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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