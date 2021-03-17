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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Ordu eski Valisi Seddar Yavuz'a `hakaret´ ettiği iddiasıyla açılan ve 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edilen davada karar verildi. Ordu 4´üncü Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu´na alt sınırdan 7 bin 80 TL para cezası verdi.DHA-Flaş Haber Türkiye-Ordu

2021-03-17 11:58:41



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