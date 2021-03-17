İmamoğlu´na valiye hakaretten ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İmamoğlu´na valiye hakaretten ceza

DHA

İmamoğlu´na valiye hakaretten ceza


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Ordu eski Valisi Seddar Yavuz'a `hakaret´ ettiği iddiasıyla açılan ve 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edilen davada karar verildi. Ordu 4´üncü Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu´na alt sınırdan 7 bin 80 TL para cezası verdi.
Ordu'da, 23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesinde Karadeniz Bölgesi'nde mitingler düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Haziran tarihinde İstanbul´a dönüş için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı´nda ekibiyle VIP'ten geçerken tartışma yaşadı. Bu sırada dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz´a hakaret ettiği öne sürülen İmamoğlu hakkında dava açıldı.
CHP GÖZLEMCİ HEYET GÖNDERDİ
Ordu 4´üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7'nci duruşmasında, taraf avukatları ve CHP adına gözlemci olarak Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Seyit Torun, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve çok sayıda parti üyesi hazır bulundu. 
HAPİS CEZASI TALEP EDİLMİŞTİ
Davada iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, "Halen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan sanık Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları nedeniyle Karadeniz Bölgesi'ne geldiği, 05/06/2019 günü ise Ordu iline geldiği ve aynı gün saat 22.20 sıralarında Ordu ilinden ayrılmak üzere Ordu-Giresun Havalimanı'na gelerek VIP salonundan geçmek istediği, VIP salonundan geçmesine izin verilmemesi üzerine olay tarihinde Ordu Valisi olarak görev yapan Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada, dosya içerisinde mevcut Haber Global isimli televizyon kanalından ve Fox Tv isimli televizyon kanalından alınan görüntülerde sanık Ekrem İmamoğlu'nun olay yerinde bulunan ve dosya kapsamında dinlenen bir kısım tanıklara hitaben "vali itlik yapmıştır, aynen iletin vali itlik yapmıştır" şeklinde söz söylemek suretiyle Seddar Yavuz'a gıyabında ve olay yerinde bulunan tanıklarla ihtilat ederek hakarette bulunduğu ve bu şekilde üzerine atılı kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçunu işlediği anlaşılmakla sanık Ekrem İmamoğlu'nun TCK'nın 125/1, 125/3-a, 125/4 maddeleri gereğince cezalandırılmasına, sanığın hapis cezası ile mahkumiyeti halinde TCK'nın 53/1 maddesinde yazılı bulunan hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi talep ve mütalaa olunur" ifadelerine yer verilmişti. 
'KAMU GÖREVLİLERİNE YÖNELİK AÇIK SURETLE HAKARET SUÇU İŞLENMİŞTİR' 
Vali Yavuz'un avukatı Resul Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun alt sınırdan uzaklaştırılarak cezalandırılmasını isteyerek, "Sanık Ordu-Giresun Havalimanı'nda öncelikle kamu görevlisi olan polislere' Vali it, vali itlik yapmıştır, aynen kendisine iletin itlik yapmıştır' ifadelerini birçok defa tekrarlamak suretiyle kamu görevlilerine yönelik açık sureyle hakaret etmiştir. Dosyada bizim çağırdığımız tanık bulunmamaktadır. Kamu tanıkları hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde sanığın hakaret ettiğini beyan ettiler. Ses kayıtlarını içeren raporlara bakıldığında hakaret suçu işlendiği dosyada sabittir. Bu konu günlerce, aylarca konuşuldu. 21 ay geçmesine rağmen sosyal medyada, basında hakaret edilmeye devam edilmektedir. Bu hakaretten dolayı müvekkilim mağdur edilmiştir. Sanığın alt sınırdan uzaklaştırılarak cezalandırılmasını istiyoruz. Sanığın söylemiş olduğu ifadeler, ifade özgürlüğü kapsamında değildir" diye konuştu.
'TÜRKÇE SÖZLÜKTE İTLİK KELİMESİ TERBİYESİZ OLARAK DA KULLANILMAKTA' 
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Sercan Polat ise, "Dinletmiş olduğumuz tanıklar sanığın basitlik kelimesini kullandığını ifade etmişlerdir. Dosya içerisinde sunduğumuz bilimsel rapor mütalaa şeklindeki raporlarda basitlik ve itlik kelimelerinin ses kısıklığı halinde söylenip, söylenilemeyeceği tartışılması, Türkçe sözlükte de itlik kelimesi terbiyesiz anlamında da kullanılmaktadır. Sanık tarafından hakaret suçunun oluşabilmesi için olgu veya sövme olması gerekir. Sövme olması için fiilin maddi olması gerekir. Ayrıca eyleme yönelik ifadeleri, ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu. 
MAHKEME ADLİ PARA CEZASI VERDİ
Mahkeme, hakaret suçunun işlendiğinin sabit olduğuna karar vererek İmamoğlu'nun, 365 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, atılı suçun alenen işlenmiş olması nedeniyle 425 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığının sabıkasız geçmişi, tekrar suç işlemeyeceği yönünde mahkemede oluşan olumlu kanaat sonucu cezada 1/6 oranında indirim yapıldı. Ekrem İmamoğlu, 354 gün karşılığı olarak toplam 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırıldı.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2021-03-17 12:16:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakaret davasında İBB Başkanı İmamoğlu 7 bin 80 lira para cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER Hakaret davasında İBB Başkanı İmamoğlu 7 bin 80 lira ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın yedinci duruşmasında karar verildi. Duruşmada İmamoğlu, 7 bin 80 TL para cezasına çarptırıldı.
YEREL HABERLER İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem ...
Başarıları ödüllendirildi
YEREL HABERLER Başarıları ödüllendirildi
Ordu Üniversitesi 15 yaşında 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 99'luk kontenjan doluluk oranına ulaşan Ordu Üniversitesi, Devlet Üniversitelerinin Genel Memnuniyet Sıralamasında 125 devlet üniversitesi arasında 29’uncu sırada yer aldı. ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan: “ODÜ, 15 yıllık kısa geçmişine rağmen ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen bir üniversite haline geldi”
YEREL HABERLER Ordu Üniversitesi 15 yaşında 2020 yılı Yükseköğretim ...
Ordu’da uyuşturucu operasyonları: 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Ordu’da uyuşturucu operasyonları: 4 kişi tutuklandı
Ordu’da trafik denetimleri sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Ordu’da trafik denetimleri sıklaştırıldı
Piyasaya kaçak cinsel hap sürmek isteyen 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Piyasaya kaçak cinsel hap sürmek isteyen 2 kişi ...
Ordu’da bir haftada 183 kişiye korona cezası
YEREL HABERLER Ordu’da bir haftada 183 kişiye korona cezası
Ordu’da 2300 yıllık tarihi eser bulundu
YEREL HABERLER Ordu’da 2300 yıllık tarihi eser bulundu
Öğrenci servisleri denetleniyor
YEREL HABERLER Öğrenci servisleri denetleniyor
Çöp konteynerinin denize atılmasına tepki
YEREL HABERLER Çöp konteynerinin denize atılmasına tepki
Karadeniz'de hayvan hırsızlarına büyük operasyon: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Karadeniz'de hayvan hırsızlarına büyük operasyon: 13 ...
140 yıllık ıhlamur ağacı “anıt ağaç” oldu
YEREL HABERLER 140 yıllık ıhlamur ağacı “anıt ağaç” oldu
Göletler şehri Ordu Ordu’da gölet yapımı ve su alma yapıları inşaat çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Göletler şehri Ordu Ordu’da gölet yapımı ve su alma ...
Seri katil kendisi için 'Bu Mehmet Ali Çayıroğlu ne kadar cani?' dedi
YEREL HABERLER Seri katil kendisi için 'Bu Mehmet Ali Çayıroğlu ne ...
Ordu'daki seri cinayet sanığı: "Basınla beni yargılamayın, ben böyle canilik yapmadım" Ordu'daki seri cinayet sanığı yeniden hakim karşısında
YEREL HABERLER Ordu'daki seri cinayet sanığı: "Basınla beni ...
Testosteron yetersizliğine dikkat
YEREL HABERLER Testosteron yetersizliğine dikkat
Ordu'da iki mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Ordu'da iki mahalle karantinaya alındı
Ünyeli iş adamlarına "teşekkür belgesi"
YEREL HABERLER Ünyeli iş adamlarına "teşekkür belgesi"
Ordu’da 2 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Ordu’da 2 mahalle karantinaya alındı
Akaryakıt istasyonu yangınında faciadan dönüldü
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonu yangınında faciadan dönüldü
Ordu'da akaryakıt istasyonunda yangın
YEREL HABERLER Ordu'da akaryakıt istasyonunda yangın
Ordu’da can dostlar için modern hastane
YEREL HABERLER Ordu’da can dostlar için modern hastane