Traktörden düşen tomruğun altında kalan liseli kurtarılamadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa KIRLAK/FATSA (Ordu), (DHA)ORDU'nun Fatsa ilçesinde babasıyla birlikte ağaç kesmeye giden lise öğrencisi Abdülhamit Eteş (16), traktörün römorkundan düşen ağacın altında kaldı. Eteş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Korgan Tepealan Çok Programlı Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Abdülhamit Eteş, orman işleri yapan babasıyla birlikte Fatsa ilçesine bağlı Köşebucağı Mahallesi'de ormanlık alana gitti. Akşam saatlerinde, traktöre yüklenen ağaçlardan biri Eteş'in üzerine düştü. Oğlunu yerde hareketsiz yatarken gören baba, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Eteş'i Fatsa Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Tedaviye alınan Eteş, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yakınları tarafından teslim alınan Abdülhamit Eteş´in cenazesi, ilçeye bağlı Tepealan Mahallesi´ne götürüldü. Eteş, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

2021-03-17 14:17:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.