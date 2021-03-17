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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli vatandaşın yol sevinci

İHA

Engelli vatandaşın yol sevinci

Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Kovancı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan sıcak asfalt çalışması vatandaşlardan tam not alırken en çok sevinenlerin başında engelli bir vatandaş geldi.
Yıllardır özlemle bekledikleri yol hasretinin Büyükşehir Belediyesi sayesinde çözüme kavuştuğunu belirten bedensel engelli Hasan Çalışkan, “Ordu Büyükşehir Belediyesine bu yolu yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Yıllardır bu yolun ne zaman asfalt olacağını düşünüp dururdum. Bedensel engelli olduğum için tekerlekli sandalye ile dışarıya çıkmakta zorlanıyordum. Çıktığım zamanda aracımla istediğim yere gidemiyordum. Şuan yolumuz kaymak gibi oldu. Aracımla istediğim zaman çıkıp, istediğim yere gidebiliyorum. Hayalimiz gerçeğe dönüştü. Bu hizmeti için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Büyükşehirin bir mahallesi olduğumuzu anladık”
Yapılan hizmetlerin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Mahalle sakinleri ise, “Ordu’da yapılan çalışmalar bizleri çok mutlu ediyor. Bizler her geçen gün yapılanların bu şehre değer kattığının farkındayız. Ancak ne zaman bizim mahallemize gelir diye düşünüp duruyorduk. Çok geçmeden hizmet geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler bizim yüzümüzü güldürdü. Büyükşehir’in bir mahallesi olduğumuzu anladık” diye konuştular.
Öte yandan sıcak asfalt çalışması tamamlanan mahalle yollarında önümüzdeki günlerde çizgi ve yön levhaları yerleştirme çalışmaları başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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