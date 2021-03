3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 - Ofspor: 1

Misli.com 3. Lig 1. Grup maçında Fatsa Belediyespor sahasında konuk ettiği Ofspor ile 11 berabere kaldı.



Stat: Fatsa İlçe

Hakemler: Erhan Kaya xx, Ahmet Deveci xx, Ahmet Fındık xx

Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Gökhan xx, Gökhan Açıkgöz xx, Emrah xx, İsmail Bulut xx, Doğukan xx (Mehmet dk. 88 ?), Emre Usta xx (Sebahattin dk. 75 x), Burak xx, Ahmet Mumin xx, Yiğit xx, Tevfik Doğukan xx (Ahmet Karaman dk. 88 ?)

Ofspor: Mizhat xx, Buğrahan xx, Furkan xx, Mustafa xx (Bedirhan dk. 63 x), Muhammet Emre xx, Osman xx, Fikret xx, Muhammet Can xx, Emre Turan xx (Gökdeniz dk. 64 x), Volkan Can xx, Bilal xx (Batuhan dk. 86 ?)

Goller: Buğrahan Karslı (dk. 49 k.k.) (Fatsa Belediyespor), Osman Şahin (dk. 31) (Ofspor)

Sarı kartlar: Muhammet Burak, Gökhan Açıkgöz (Fatsa Belediyespor), Muhammet Can, Gökdeniz (Ofspor)

