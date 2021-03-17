Otomobil iş yerine çarptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü iş yerine çarptı.



Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde Ünye istikametine gitmekte olan Ercan Ş. (18) idaresindeki 06 MDV 87 plakalı otomobil, yanından geçen minibüsün sıkıştırmasıyla kontrolünü kaybederek iş yerine çarptı. Kaza sırasında kaldırımda bulunan elektrik trafosunda da hasar oluştu. Olay yerine gelen YEDAŞ ekipleri trafoda onarım çalışması başlattı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.